Varios barones del PSOE rechazan la postura de Sánchez sobre los indultos

MADRID (Sputnik) — Varios barones territoriales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) expresaron su malestar después de que el presidente del Gobierno... 27.05.2021, Sputnik Mundo

"Deseo con todas mis fuerzas que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia", dijo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.El dirigente manchego afirmó que los indultos "no deben tener origen político ni deben perseguirlo", pero también rechazó la medida de gracia asegurando que puede generar un gran rechazo entre la sociedad y convertirse en "una condena para quien toma la decisión".Además, García-Page manifestó su preocupación por el hecho de que Pedro Sánchez pueda conceder un indulto a los líderes independentistas sin tener garantías de que éstos no "volverán a las andadas" tras recibir el perdón presidencial.En un tono similar se expresó Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que a través de un mensaje publicado en Twitter dijo que "no tiene que ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible".Asimismo, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, también se opuso a la concesión de indultos por la falta de arrepentimiento de los líderes catalanes.Hablan los expresidentesAdemás del rechazo de sus compañeros de partido, las palabras de Sánchez a favor del indulto fueron criticadas por Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, el dirigente socialista con más años de experiencia en el Palacio de la Moncloa."En estas condiciones yo no haría el indulto", dijo González en una entrevista concedida el 26 de mayo a la cadena de televisión Antena 3.Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011) se mostró a favor de la medida de gracia y pidió a la familia socialista apoyar a Sánchez en su decisión.Zapatero comparó la difícil decisión de Sánchez sobre los indultos con su experiencia en el año 2006, cuando sufrió un aluvión de críticas de la oposición tachándole de traidor por negociar con la organización terrorista ETA. "La conclusión fue que logramos el fin de la violencia y la paz", recordó.Aunque todavía no fijó su postura de forma oficial, Pedro Sánchez utilizó sus últimas declaraciones públicas para allanar el camino hacia los indultos, afirmando que "hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia".Después de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía emitieran informes contrarios a los indultos, las peticiones de perdón para los líderes independentistas llegarán al Consejo de Ministros este verano, donde será Pedro Sánchez quien tenga la última palabra.

