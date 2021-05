https://mundo.sputniknews.com/20210526/pedro-sanchez-reafirma-su-arriesgada-apuesta-por-los-indultos-1112589150.html

Pedro Sánchez reafirma su arriesgada apuesta por los indultos

MADRID (Sputnik) — Más de tres años después del proceso independentista de 2017 en Cataluña, las consecuencias del referéndum unilateral y la posterior... 26.05.2021, Sputnik Mundo

Ahora el foco se encuentra en la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conceda un indulto a los doce líderes independentistas a los que el Tribunal Supremo condenó en 2019 por delitos de sedición, malversación y desobediencia.Sánchez tiene en su mano el futuro de Oriol Junqueras (exvicepresidente del Gobierno catalán, condenado a 13 años de cárcel), Carme Forcadell (expresidenta del Parlamento de Cataluña, sentenciada a 11 años) o los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (9 años de cárcel cada uno), figuras que en algunos casos siguen marcando el rumbo de la política catalana desde prisión.Por el momento, el Palacio de la Moncloa no fijó oficialmente su postura sobre los indultos, pero las últimas declaraciones públicas de Sánchez parecen dirigidas a allanar el camino para su concesión.Los jueces se oponenPocas horas después de estas palabras, el Tribunal Supremo manifestó de forma rotunda su rechazo a los indultos. En un demoledor informe, el tribunal que emitió la sentencia del procés respondió a las peticiones de indulto —tramitadas por terceras personas, pero no por los condenados— tachando de "inaceptable" su concesión.Los magistrados del Supremo justificaron su rechazo al "no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública", pero sobre todo destacaron que ninguno de los condenados dio "la más mínima prueba de arrepentimiento", lo que les lleva a desaconsejar el indulto por riesgo de reincidencia.Asimismo, el informe rechaza las peticiones porque pretenden "que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo" y respalda la proporcionalidad de las penas emitidas en 2019 recordando que los condenados trataron de "subvertir unilateralmente el orden constitucional".La Fiscalía también rechaza los indultos. En su informe preceptivo, el Ministerio Público ya advirtió que la medida de gracia "nunca se debe identificar con motivaciones de índole política". Pese al posicionamiento en contra de los togados, la decisión última sigue en manos del Gobierno.Así se encargó de recordarlo el Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, una de las personas más cercanas a Sánchez. "Es una decisión del Consejo de Ministros", recordó este miércoles 26, aunque puntualizó que los informes serán tomados en cuenta para "contribuir a la deliberación".Al ser el tribunal sentenciador, el rechazo del Supremo limita el alcance de la medida de gracia impidiendo la concesión de un indulto total, por lo que el Gobierno tendrá la última palabra, pero solo podrá ofrecer un indulto parcial para quitar parte de la condena o conmutarla por otra menos grave.Una posición incómodaEn cualquier caso, estos informes ponen en posición incómoda al Gobierno. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, este 26 de mayo subió el tono de sus críticas a Sánchez, acusándole de utilizar los indultos como pago a la formación independentista ERC —a la que pertenecen Junqueras o el nuevo presidente catalán, Pere Aragonès— por permitir su investidura tras las últimas generales.Por su parte, el partido ultraderechista Vox dobló la apuesta, alertando de que llamará a sus bases a movilizarse en las calles contra el "traidor" de Sánchez si finalmente se otorga la medida de gracia.Desde la Generalitat de Cataluña el presidente Pere Aragonès sigue solicitando la amnistía como mejor solución para la situación de los condenados, aunque este 26 de mayo dio su visto bueno a los indultos afirmando que el independentismo "no se opondrá a ninguna medida que pueda aligerar el dolor de los presos".AntecedentesLa ley que regula los indultos en España data de 1870. Según datos recopilados por la Fundación Civio, solo desde 1996 se concedieron más de 10.500 indultos, muchos de ellos altamente polémicos.Por ejemplo, en 1998 el Gobierno conservador de José María Aznar concedió la medida de gracia a Rafael Vera y José Barrionuevo, miembros del anterior gobierno socialista que fueron condenados por la guerra sucia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) contra ETA.Otros casos destacados se dieron en 1996, cuando Aznar indultó a 15 miembros de la organización terrorista catalana Terra Lluire, o en 1988, cuando el socialista Felipe González indultó a Alfonso Armada, uno de los generales involucrados en la intentona golpista de febrero de 1981.En cambio, la cara más visible de ese golpe, el teniente Alfonso Tejero, nunca fue indultado. Curiosamente, el Tribunal Supremo se mostró favorable a hacerlo en 1993 por "razones extrajurídicas" y "de convivencia pública" pese a que nunca se arrepintió de haber entrado al Congreso pistola en mano, argumentos que contrastan con los defendidos en el informe sobre los presos catalanes.Previsiblemente, la decisión de Sánchez sobre los indultos no llegará hasta verano. Las palabras del presidente apuntan a que pesarán más los argumentos políticos que los jurídicos en un intento por tender puentes con Cataluña, que estos días estrena un nuevo Gobierno independentista.El movimiento es arriesgado. Posiblemente no hacer nada también lo sea.

