https://mundo.sputniknews.com/20210521/usaid-suspende-ayuda-a-gobierno-de-el-salvador-por-preocupaciones-sobre-transparencia-1112433895.html

USAID suspende ayuda a Gobierno de El Salvador por preocupaciones sobre transparencia

WASHINGTON (Sputnik) — La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID, por su sigla en inglés— dijo que suspenderá la asistencia a... 21.05.2021

2021-05-21T21:20+0000

2021-05-21T21:20+0000

2021-05-21T21:20+0000

eeuu

usaid

destitución

el salvador

américa latina

centroamérica

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1111814659_0:114:3073:1842_1920x0_80_0_0_e62351c37875b6d346ffb3f6059b37eb.jpg

"USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública", dijo la administradora de la agencia, Samanta Power, en un comunicado.Power añadió que el financiamiento se utilizará desde ahora para "promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos".El 1 de mayo, el Parlamento salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó destituir en la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024 a los magistrados de la corte constitucional y al fiscal general, para nombrar en su lugar a funcionarios presuntamente afines al Ejecutivo.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Gobierno de EEUU rechazaron las destituciones en el aparato judicial de El Salvador posteriormente a la medida.Power reafirmó la postura de EEUU.Poco después de conocerse el anuncio de la agencia estadounidense, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cargó contra la decisión y dijo que las Organizaciones No Gubernamentales no recibirán financiamiento local."Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil). El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado. Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades", afirmó.La agencia estadounidense dice en su página web que en El Salvador apoya actividades de salud, protección, higiene y otras relacionadas al COVID-19, pero también aborda necesidades humanitarias causadas por la migración y por fenómenos climáticos extremos, como huracanes o sequías.

eeuu

el salvador

centroamérica

2021

eeuu, usaid, destitución, el salvador, centroamérica