https://mundo.sputniknews.com/20210519/la-canciller-espanola-niega-agresion-a-marruecos-por-acoger-al-lider-del-polisario-1112328220.html

La canciller española niega agresión a Marruecos por acoger al líder del Polisario

La canciller española niega agresión a Marruecos por acoger al líder del Polisario

BARCELONA (Sputnik) — La ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, defendió que España no entendió como una agresión a... 19.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-19T08:56+0000

2021-05-19T08:56+0000

2021-05-19T09:53+0000

españa

crisis migratoria en ceuta

marruecos

ceuta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1111634843_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d8035c214ce40e7607daed791510be77.jpg

González Laya reconoció que la crisis migratoria vivida en el enclave español de Ceuta en el Norte de África estos días partió del "rechazo" de Marruecos a este "gesto humanitario".No obstante, afirmó que "España es un país con una tradición humanitaria y tiene que poder ejercer su misión humanitaria cuando lo crea necesario, siempre respetando a sus vecinos y nunca buscando una agresión".También insistió en que las autoridades españolas dieron explicaciones a Marruecos sobre la presencia en el país de Ghali, ingresado en un centro hospitalario de Logroño (La Rioja) desde mediados de abril.Durante la entrevista, la ministra puso de manifiesto la postura "exquisitamente prudente" que el Gobierno español mantiene con respecto al Sáhara Occidental, defendiendo la necesidad de alcanzar una solución política en Naciones Unidas.Esta posición "no ha cambiado ni un ápice" y "se ha mantenido sin cambiar ni en público ni en privado", reafirmó.La canciller española se reunió en la tarde del 18 de mayo con la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, con motivo de la masiva llegada de migrantes a Ceuta en las últimas horas.Hasta la fecha, las autoridades españolas devolvieron a unas 4.000 personas de las más de 8.000 que cruzaron la frontera desde el 17 de mayo ante la pasividad de la Gendarmería de Marruecos, un episodio que mediáticamente se interpretó como represalia por la acogida de Ghali.González Laya transmitió a la embajadora la voluntad de "mirar al futuro" con el objetivo de estrechar las relaciones entre Marruecos y España y para que que "no ocurran hechos" como los vividos estos días en Ceuta.Asimismo, recordó que la respuesta de Europa a la crisis migratoria fue firme porque "no es una cuestión bilateral entre Marruecos y España, sino un tema de enorme sensibilidad en la Unión Europea".En este sentido quiso advertir a Marruecos que "no solo tiene a España al otro lado, sino que tiene a la UE".De la misma manera se pronunció este 19 de mayo en declaraciones también a RNE el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Migraciones, Margaritis Schinas, quien afirmó que "Europa no se dejará intimidar o chantajear por nadie".El vicepresidente comunitario se refirió a las tentativas de terceros países de "instrumentalizar la migración" y reiteró que la Unión no permitirá este tipo de presiones, insistiendo en que Ceuta es una frontera europea.

https://mundo.sputniknews.com/20210518/crisis-nunca-vista-en-ceuta-marruecos-utiliza-a-la-poblacion-civil-para-chantajear-a-espana-1112299927.html

crisis migratoria en ceuta

marruecos

ceuta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisis migratoria en ceuta, marruecos, ceuta