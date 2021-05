https://mundo.sputniknews.com/20210519/hoy-todo-es-ceuta-pero-aqui-ese-drama-es-diario-mueren-2-temporeros-en-el-incendio-de-su-chabola-1112340911.html

"Hoy todo es Ceuta, pero aquí ese drama es diario": mueren 2 temporeros en el incendio de su chabola

Un nuevo incendio en un asentamiento chabolista en Lucena del Puerto (Huelva) se lleva la vida de una pareja de temporeros. Las llamas, aparentemente... 19.05.2021, Sputnik Mundo

Otro incendio arrasa con un asentamiento chabolista en la provincia de Huelva, en este caso, en la localidad de Lucena del Puerto. El incendio se declaraba en la madrugada del martes 18 al miércoles 19, los bomberos sofocaban las llamas para descubrir que dos personas, una pareja de temporeros, habían perdido la vida bajo las llamas. Tras la intervención del 112 y los bomberos, el paisaje de cenizas confirma que los chabolistas, en su mayoría inmigrantes que trabajan en las fincas próximas a la fresa, han perdido todo. Trece son las infraviviendas afectadas. ONGs como ACCEM o Asociación Cultural Mazagón ofrecen asistencia, alimentos o ropa y Cruz Roja presta apoyo psicológico. Uno de los afectados por las llamas ha sufrido una crisis de ansiedad. Los fallecidos, de 38 años ella y de origen marroquí y 44 años él de origen ghanés, eran personas muy queridas. "El asentamiento está destrozado, él era una persona que llevaba aquí muchos años, alguien muy apreciado", detalla desde el asentamiento la responsable del área de migraciones de Cruz Roja, Rocío Pichardo. El perfil de residentes de este asentamiento era variado, aunque casi todos están ligados a la recogida de la fresa y todos vivían en un asentamiento que existe desde hace mucho. "Son chabolas bien estructuradas, era un espacio más ordenado, pero que esto pasara es cuestión de tiempo. Ahora había muchas más personas residiendo en condiciones infrahumanas con materiales inflamables como hogar, como madera o plástico", detalla Pepa Suárez, de la Asociación Cultural Mazagón. Manuel Mora, el Alcalde de la localidad, comparte con Sputnik su impotencia ante lo sucedido y ante una situación insostenible, "hemos recibido condolencias, pero nada más del resto de administraciones, así no podemos seguir". La localidad no ha dispuesto para los vecinos del asentamiento ningún espacio para pasar la noche, el regidor nos explica que por protocolo COVID, el pabellón u otras dependencias municipales están cerradas.Lucena del Puerto es un claro ejemplo de cómo viven muchas regiones de Huelva la llegada de temporeros que trabajan en la campaña de frutos rojos. Con 3.300 vecinos censados, cuentan con una población flotante de más de 6.000 temporeros en las fincas del entorno y hasta 2.000 personas más que pernoctan en los asentamientos chabolistas, según cálculos municipales. "No recibimos nada, como mucho el apoyo de ONGs y Cruz Roja, pero aún así tenemos que prestar todos los servicios, esto es insostenible".Son las autoridades municipales las que, sin embargo, tienen la potestad de habilitar espacios para personas afectadas por una catástrofe como la presente. "No podemos olvidar que son trabajadores que benefician a la localidad, no son otra cosa, son personas que vienen a trabajar. Que sigan sin techo es un desprecio a los derechos humanos y a la vida", denuncia Suárez. Otro campo de cenizasLa llegada de la campaña de recogida de fresas aumenta el número de trabajadores temporeros, muchos de ellos simpapeles. Eso sucedió en el asentamiento de El Bosque de Lucena del Puerto, que aumentó su población y también, en el de San Jorge en Palos de la Frontera. Allí, en la madrugada del domingo al lunes 17 de mayo, también se calcinaron, al menos, 180 infraviviendas. Ese mismo poblado había sufrido ya en febrero otro incendio que afectó a 400 personas."No es normal este volumen de incendios, aunque haya más residentes, haga más calor, no esperábamos esta incidencia", suspira Pichardo al teléfono. Para Suárez en cambio, esta situación es, desafortunadamente "previsible". La anomalía de esta noticia recurrente es que haya habido dos fallecidos, siendo uno de ellos una figura especialmente conocida. "Era un hombre querido y conocido, le llamaban el alcalde del asentamiento", explica una residente que prefiere no dar su nombre y que vivía de la recogida de arándanos. Ella también lo ha perdido todo. Vivir en pobreza y bajo la amenaza de las llamasLa vida en una chabola cuando se trabaja en la agricultura es dura, sobra decirlo. Pero cuesta imaginar cómo se lidia con esas horas de descanso cuando el riesgo a sufrir un incendio en un hogar altamente inflamable es continuo. "Es durísimo, no se puede vivir así, es muy triste. Nadie merece vivir como si fuera un animal, y siempre nos pasa a nosotros, a los mismos", responde al teléfono Lamine Diakite, maliense de 33 años. "La solución es fácil, pero nadie nos hace caso". El fuego en este caso parece haber sido provocado. Eso deslizan fuentes municipales y de la investigación de la Guardia Civil a este periodista. Las llamas se cebaron rápidamente con la chabola de una persona prominente en el asentamiento que ni fumaba ni cocinaba en el interior. "Hay muchos intereses dentro de estos poblados que no se pueden controlar, hay quienes alquilan las chabolas entre sí y si no pagas te atienes a las consecuencias", nos revelan."Ha sido horrible, la noche más larga de mi vida, nunca había pasado tanto miedo", explica una de las residentes del asentamiento que escapó de las llamas. Fue ella quien en medio del caos y la oscuridad llamó a los bomberos. "Yo hablo español, ellos con los nervios no eran capaces más que de intentar apagar el fuego con botellas de agua y garrafas de 5 litros, así que llamé a los bomberos. Ahora me dicen que les he salvado la vida", nos cuenta.Una realidad que nadie quiere verLos incendios de Palos de la Frontera y los de años anteriores replican un mismo patrón. El fuego provoca una reacción de los servicios de emergencia, acción solidaria de ONGs y asociaciones vecinales y a lo sumo, un techo ofrecido por estas organizaciones. Pero pocos espacios municipales o administrativos se habilitan para los temporeros sin techo. Los activistas ponen el ejemplo de la resaca de los incendios de Palos de la Frontera donde los temporeros siguen durmiendo "al raso entre cenizas". El Defensor del Pueblo de Andalucía viene instando a los diferentes niveles de gobierno soluciones coordinadas en las dos últimas temporadas de fresa, no obstante, los responsables siguen pasándose la pelota y los inmigrantes viviendo un drama sin fin, "ahora todos nos echamos las manos a la cabeza con el drama migratorio que está provocando Marruecos en Ceuta, pero no abrimos los ojos, no nos damos cuenta de que en nuestros campos de Huelva tenemos un drama migratorio igual o más duro que dura año tras año".Probablemente no es este el último artículo que leerás sobre incendios en chabolas de inmigrantes. En Andalucía, según cálculos de la Asociación Cultural de Mazagón y Almería Acoge, hay 119 poblados chabolistas, repartidos mayoritariamente entre los principales motores agrícolas, Almería con 79 y Huelva con 40. La Comisión de Peticiones ya dio el visto bueno a la investigación de estos asentamientos por parte de la Comisión Europea y será el LIBE, (la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) quien aborde el tema. A buen seguro, demasiado tarde para la pareja de fallecidos de esta semana en Huelva.

