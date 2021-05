https://mundo.sputniknews.com/20210518/eeuu-promete-responder-a-posibles-acciones-imprudentes-de-rusia-1112292115.html

EEUU promete responder a posibles acciones imprudentes de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU responderá si Rusia da pasos imprudentes que contradicen los intereses de Washington o sus aliados, afirmó el secretario de Estado de... 18.05.2021, Sputnik Mundo

internacional

relaciones bilaterales

joe biden

eeuu

vladímir putin

rusia

"Dejamos en claro que si Rusia decide tomar acciones imprudentes o agresivas en contra de nuestros intereses o los intereses de nuestros aliados y socios, vamos a responder", dijo Blinken en una rueda de prensa conjunta con su homólogo islandés, Gudlaugur Thordarson, en Reikiavik.Agregó que esta respuesta no se dará para exagerar el conflicto sino porque "tales desafíos no pueden quedar impunes".Los políticos occidentales sacan a colación habitualmente en sus declaraciones una supuesta "amenaza rusa" que el mandatario ruso, Vladímir Putin, califica de "ficción de quienes quieren sacar provecho de su papel de vanguardia en la lucha contra Rusia, para recibir algunas bonificaciones y preferencias". Reunión de Putin y BidenAdemás, el secretario de Estado declaró que Washington espera que una reunión entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y el líder ruso, Vladímir Putin, se celebre en las próximas semanas.Fuentes consultadas por Sputnik señalan que si Rusia acepta la propuesta estadounidense de celebrar una cumbre en alguna ciudad europea a mediados de junio, Biden y Putin podrían reunirse en Ginebra.A su vez el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov, indicó que "no hay claridad a este respecto hoy"."Todavía no hay acuerdo definitivo [sobre la cumbre], pero si se logra, creo que será alguna de las capitales diplomáticas europeas", opinó Riabkov. Militarización del ÁrticoBlinken también destacó la necesidad de evitar la militarización del Ártico."Necesitamos evitar la militarización de la región [Ártico], tuvimos una amplia cooperación en el pasado y espero que continúe en el futuro", dijo Blinken. Señaló que Washington espera que la región permanezca libre de conflictos.Islandia y EEUU quieren que el Ártico "permanezca libre de conflictos, y que haya una plena cooperación, en la que los países actúen de manera responsable", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken está de visita en Dinamarca, Islandia y Groenlandia, donde se relacionará con los aliados regionales de Estados Unidos, participará en la reunión ministerial del Consejo Ártico en Reikiavik y en conversaciones bilaterales con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

relaciones bilaterales, joe biden, eeuu, vladímir putin, rusia