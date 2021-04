https://mundo.sputniknews.com/20210413/biden-propone-a-putin-una-cumbre-bilateral-en-un-tercer-pais-en-los-proximos-meses-1111116351.html

Biden propone a Putin una cumbre bilateral en un tercer país en los próximos meses

Biden propone a Putin una cumbre bilateral en un tercer país en los próximos meses

"El presidente Biden reafirmó su meta de construir relaciones estables y predecibles con Rusia, consistentes con los intereses de EEUU, y propuso una cumbre en

"El presidente Biden reafirmó su meta de construir relaciones estables y predecibles con Rusia, consistentes con los intereses de EEUU, y propuso una cumbre en un tercer país en los próximos meses para discutir toda la gama de temas que afrontan EEUU y Rusia", señala el texto.En la conversación, según la Casa Blanca, Biden también pidió a Putin reducir las tensiones en Ucrania. Biden "hizo énfasis en el inquebrantable compromiso de EEUU con la soberanía e integridad territorial de Ucrania", señala el comunicado, y añade: "El presidente expresó nuestra preocupación sobre la sorpresiva carrera armamentística en la Crimea ocupada y en fronteras de Ucrania, y llamó a Rusia a reducir las tensiones".Según la Casa Blanca, los mandatarios también discutieron en su conversación telefónica esfuerzos para promover un diálogo estratégico en una amplia gama de temas relacionados con control de armas y seguridad. La Casa Blanca comunicó también que Biden dejó claro que actuará firmemente contra supuesta interferencia electoral rusa y ciberespionaje.Por su parte, el servicio de prensa del Kremlin destacó que "ambas partes expresaron su disposición de continuar el diálogo sobre los principales temas relacionados con la garantía de la seguridad global, algo que corresponde no solo a los intereses de Rusia y EEUU, sino además de toda la comunidad internacional". El Kremlin precisó que la conversación entre los líderes de Moscú y Washington tuvo lugar por iniciativa de EEUU.Horas antes se informó que la Casa Blanca no tiene planes de retirar a su embajador en Rusia y la administración del presidente Biden se compromete a mantener activos los canales de comunicación para reducir el riesgo de la aparición de cualquier error de cálculo entre los dos países.Rusia llamó en consulta al embajador Anatoli Antónov a Moscú después de que el presidente Biden dijera que consideraba a su homólogo ruso Vladímir Putin "un asesino" y amenazara con que debería "pagar un precio".A principios de este mes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, dijo a Sputnik que Antónov probablemente no regresará a Washington en un futuro cercano, pero en general, la solución a ese problema dependería de la voluntad de la parte estadounidense de mostrar al menos algún deseo de mejorar las relaciones con Moscú.

