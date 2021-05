https://mundo.sputniknews.com/20210515/designacion-de-nuevo-presidente-del-legislativo-de-ecuador-se-quemo-a-la-puerta-del-horno-1112211017.html

Designación de nuevo presidente del legislativo de Ecuador se quemó a la puerta del horno

El candidato del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle (derecha), no logró los votos necesarios para presidir la Asamblea, pese a que existía un acuerdo previo entre tres bloques legislativos y asambleístas independientes.Alianza entre enemigos políticosDesde inicios de semana era un secreto a voces en Ecuador que ya se habían conseguido los votos para que Kronfle llegue a la Presidencia, tras un acuerdo entre los otrora enemigos irreconciliables: el PSC; UNES, que aglutina al movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y otros afines a su ideología, y Creando Oportunidades (CREO), el partido del presidente electo, Guillermo Lasso.Esa Alianza justamente demostró que en política nada es imposible pues las acusaciones del pasado de ser el responsable del feriado bancario que se achacaban a Lasso o las de la peor corrupción de la historia que se endilgaban a Correa, no impidieron el aparente acuerdo entre los otrora enemigos irreconciliables.El movimiento indígena, representado por Pachakutik y la Izquierda Democrática (centro), también intentaron pactar con UNES, que es la mayor fuerza política de la Asamblea, con 49 legisladores, pero no lograron concretar un acuerdo e incluso hubo división en sus filas.Hay antecedentesExpertos dicen que la alianza PSC-UNES se comenzó a gestar desde el año pasado, cuando Correa dijo que el líder del partido Social Cristiano, Jaime Nebot, debía liderar al país por la crisis del COVID-19.Pero como en Política nada es seguro hasta que se vote, esta vez los números no dieron y Kronfle no alcanzó la Presidencia. El bloque legislativo de CREO, del presidente electo Guillermo Lasso, no votó por Kronfle, pese a que hasta la noche del 13 de mayo se rumoraba que se concretó la alianza UNES-PSC-CREO-Legisladores independientes para la designación de autoridades legislativas.Esos rumores de la alianza desataron en los últimos días fuertes críticas en redes sociales hacia el presidente electo.En la red social Twitter, incluso, se crearon las etiquetas Con La Mafia No Te Unes; Nebot Lasso Correísmo Gobernabilidad E Impunidad, en relación con la supuesta participación de CREO en la alianza con UNES, mientras cientos de personas que votaron por Lasso decían que no puede concretar la alianza y convertirse en un rehén.Una crisis política tempranaLa falta de concreción del acuerdo original, al margen de quiénes finalmente resulten electos para las principales dignidades legislativas, dicen expertos, desató una crisis política, que solo el tiempo dirá si puede ser superada, pues Lasso apenas tiene 12 sillas en la Asamblea y para lograr la aprobación de cualquier proyecto que deba pasar por el legislativo requerirá de alianzas, aunque sea coyunturales.El tira y afloja así como los cabildeos e intensas negociaciones que se vieron en la Asamblea no son nuevas ni en la legislatura del Ecuador ni en ninguna parte del mundo, más bien son el pan de cada día, pero en el caso ecuatoriano la pobre imagen del poder legislativo, que ha ido de escándalo en escándalo, está en la mira de los ecuatorianos, pues este poder del Estado llegó a tener una credibilidad de tan solo 2%.La primera sesión de quienes serán los legisladores durante el periodo legislativo 2021-2025 se constituyó en el preámbulo que demuestra que para el presidente electo gobernar será cuesta arriba y que para llegar a acuerdos legislativos las negociaciones y divisiones entre bancadas también serán intensas.

