Ecuador: derrota de Arauz fue producto de feroz "persecución", según Rafael Correa

Según Correa, los resultados de las elecciones hubieran sido distintos de haber estado él en el país, algo imposible en la actualidad debido a la persecución

2021-04-15T14:56+0000

2021-04-15T14:56+0000

2021-04-15T14:56+0000

Según Correa, los resultados de las elecciones hubieran sido distintos de haber estado él en el país, algo imposible en la actualidad debido a la persecución política.Correa, de 58 años, fue acusado y condenado en 2019 de corrupción, y así quedó inhabilitado para presentarse como candidato a los comicios. El exmandatario, quien vive en Bélgica desde 2017, consideró su juicio políticamente motivado. Dijo que no aceptará un posible indulto presidencial de parte de Lasso, ya que no ha cometido delito alguno.Guillermo Lasso ganó sorpresivamente las elecciones, en su segunda ronda, con el 52% de los votos, frente al 47% que ganó su rival, Andrés Arauz.VenezuelaCaracas informó que 1.000 milicianos se sumarán a labores humanitarias y de atención en comunidades del estado Apure, fronterizo con Colombia, donde tienen lugar enfrentamientos con grupos paramilitares y disidencias de la guerrilla colombiana, según declaró el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, el mayor general Manuel Bernal Martínez.HondurasFue abierta una causa penal contra altos funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández, acusados de fraude por la compra de hospitales móviles contra el coronavirus que no sirvieron para nada. La Agencia de Investigación ATIC realizó la detención de Marco Bogran, un exfuncionario que pagó de manera anticipada más de 47 millones dólares por estos hospitales móviles.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

