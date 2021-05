https://mundo.sputniknews.com/20210514/nueva-constitucion-para-chile-lo-que-defenderan-los-que-no-querian-una-nueva-1112200508.html

Nueva Constitución para Chile: lo que defenderán los que no querían una nueva

Nueva Constitución para Chile: lo que defenderán los que no querían una nueva

SANTIAGO (Sputnik) — La familia, la propiedad privada y la libertad. Es la respuesta que dio a Sputnik el abogado conservador Henry Boys, al ser consultado... 14.05.2021

La candidatura de Boys a la Convención Constituyente, que se elegirá en jornada doble de votación este fin de semana, es uno de esos casos que podría parecer una dicotomía. El abogado fue una de las voces principales de la opción del Rechazo durante la campaña para el plebiscito ciudadano de octubre de 2020. Para el jurista, lo peor que le podía pasar al país era la conformación de una asamblea de ese tipo, y hoy está postulando a ella.Boys, quien se dedica al derecho constitucional y no tiene militancia política, explicó a Sputnik que si es electo se enfocará principalmente en defender las cosas que para él sí funcionan de la actual Constitución redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), régimen que él llama Gobierno militar.Boys afirmó que la propuesta del ámbito del progresismo que más le extraña es la de modificar el rol subsidiario del Estado (prohibición a intervenir en actividades o mercados compitiendo con el sector privado), un tema que efectivamente, varias candidaturas de izquierda buscan llevar a la asamblea."A ellos le vendieron que la subsidiaridad era un concepto que nace del modelo económico neoliberal, que coarta al Estado, pero eso es completamente erróneo. Este es un principio positivo que regula la relación entre el Estado y las personas, que establece cuándo debe haber Estado y cuándo no, y que nace del concepto social cristiano de la Iglesia Católica para preservar la presencia del Estado donde el privado no alcanza", argumentó.EmprendimientoAdemás de Boys, uno de los principales impulsores del Rechazo en 2020 fue el Partido Republicano, de extrema derecha, liderado por el exdiputado José Antonio Kast. Este conglomerado fue el único de todo el espectro político nacional en el cual todos sus líderes y autoridades se cuadraron por la opción del Rechazo, sin descolgados ni díscolos.Tras la derrota de su opción en la consulta nacional, el Partido Republicano se resignó y comenzó el sondeo de candidaturas. Este fin de semana irán a la papeleta con 17 candidatos a constituyentes, entre ellos, el empresario agrícola Juan Ariztía.Ariztía comentó en conversación con Sputnik que una de sus motivaciones principales para postular es defender las normas de la actual Constitución que permiten el emprendimiento empresarial en el país.Además, se refirió a los cuestionamientos del sector progresista al sistema hiperpresidencialista del país, asegurando que para él, este es un modelo que sí ha funcionado. "Algunos intentan arrastrarnos a un sistema parlamentario, siendo que todas las encuestas revelan que los congresistas tienen el mínimo de aprobación ciudadana. No estoy de acuerdo con quitarle atribuciones al presidente de la República", cerró.¿Qué fue realmente el rechazo?El resultado del plebiscito ciudadano de 2020 no solo reveló el amplio rechazo ciudadano a la Constitución de 1980, con un 78% de votos por el Apruebo y un 21% del Rechazo, sino que dejó en evidencia la gran brecha ideológica entre el sector adinerado y el resto de la población en uno de los países más desiguales de la región.De las 346 comunas que tiene Chile, el Rechazo opción solo ganó en cinco: la Antártica, donde sólo hay bases militares; Colchane, un pueblo fronterizo de 1.700 habitantes en el norte, y las tres comunas más acomodadas de Santiago, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, donde habitan empresarios, clase alta y el presidente, Sebastián Piñera.La opción del Rechazo tampoco penetró completamente en la derecha. En la oposición, todos los partidos políticos se unieron para votar Apruebo, mientras que en el oficialismo y la extrema derecha se dividió. El ala más liberal de este sector optó por cambiar la carta fundamental y el conservadurismo, por mantenerla.En el gabinete del presidente Sebastián Piñera la situación también fue compleja. A pesar de que el mandatario les pidió a sus ministros explícitamente que mantuvieran la neutralidad, siete manifestaron su inclinación por el Rechazo y diez por el Apruebo.Tras el plebiscito, todo el espectro político nacional aceptó el resultado y la voluntad de la ciudadanía de convocar a una asamblea para escribir una nueva constitución. Los candidatos inscritos van desde el Partido Comunista (izquierda) hasta el Partido Republicano, pasando por no militantes, miembros de organizaciones sociales, dirigentes gremiales, activistas y personas de todos los orígenes e ideologías. Hay 1.278 postulantes compitiendo.El sábado 15 y el domingo 16 de abril los chilenos votarán para elegir alcaldes, concejales y por primera vez, para escoger gobernadores regionales y convencionales constituyentes.La asamblea estará constituida por 155 miembros, con 17 escaños reservados para integrantes de pueblos originarios. Además, esta será la primera convención constituyente del mundo en ser paritaria, es decir, compuesta por el mismo número de hombres y mujeres.

