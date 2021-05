Hombres conservadores: los preferidos del empresariado chileno para la Constituyente

"Los aportes que he recibido son de amigos, cercanos y mis lucas (dinero) propias. No tengo aportes de empresarios. Por suerte, la mayoría de mis amigos me ayudan sin cobrarme nada. Me hacen gráficas gratuitas y me editan los videos de campaña", contó Guzmán a Sputnik. "De hecho, el pendón grande con mi nombre lo imprimí con plata de mi bolsillo", señaló.