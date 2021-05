https://mundo.sputniknews.com/20210513/video-un-caido-en-malvinas-vuelve-a-la-vida-para-reclamar-poder-ser-visitado-1112165160.html

Vídeo: un caído en Malvinas vuelve a la vida para reclamar poder ser visitado

Vídeo: un caído en Malvinas vuelve a la vida para reclamar poder ser visitado

¿Cómo se sentirían los argentinos caídos en la Guerra de Malvinas al no poder visitar el monumento erigido en 1990 en Buenos Aires para homenajearlos?

Un héroe de Malvinas logra superar el tiempo y el espacio para aparecer en el barrio de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de visitar el monumento que recuerda a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas que en 1982 enfrentó a argentinos y británicos. Cuando se dispone a ingresar al predio y ver su nombre grabado en las placas de granito, descubre que el lugar está cerrado con un candado.Esa es la trama de un cortometraje de menos de un minuto con el que la agrupación Jóvenes por Malvinas intenta denunciar una situación que, si bien puede no ocupar las primeras planas en un país azotado por la pandemia de COVID-19, preocupa a los jóvenes que militan para que la causa Malvinas no se pierda entre las nuevas generaciones."¿Te imaginás a nuestros héroes queriendo visitar los monumentos con que honramos su entrega?", plantea la pieza audiovisual. Luego de la dramatización de la visita al monumento, agrega: "Nuestros héroes merecen ser honrados en sus monumentos. Cuidados y abiertos todos los días del año".Una de las mentes detrás del vídeo es Adrián Sandoval, un reportero gráfico argentino que sigue de cerca la causa Malvinas desde el movimiento Jóvenes por Malvinas. Sandoval contó a Sputnik que el movimiento concurrió al cenotafio para grabar una pieza audiovisual en homenaje a los caídos pero, al ver que se encontraba cerrado, decidieron filmar el vídeo finalmente difundido.Sandoval se contactó con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, desde donde le indicaron que existe un acuerdo entre las fuerzas armadas argentinas para mantener cerrado el predio en determinados horarios con el objetivo de evitar actos vandálicos.El activista admitió que es importante preservar el lugar de los daños pero consideró una "lástima" que el lugar no pueda ser visitado por turistas o los propios familiares que quieran recordar a sus seres queridos.De hecho, en los últimos años varios de los actos conmemorativos de los caídos en Malvinas se trasladaron al cenotafio ubicado en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, inaugurado en 2018. El monumento es un predio de 6 hectáreas que replica el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas, donde descansan restos de muchos de los caídos argentinos.¿Cuándo se inauguró el monumento a los caídos de Malvinas en Buenos Aires?La construcción de un monumento en homenaje a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas se oficializó con el decreto 1405/1989, firmado en diciembre de 1989 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). La idea original había surgido del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades (Ibna) pero pronto fue tomada por el propio Menem.Las conversaciones con el presidente derivaron en un monumento, al decir de Menem, "austero", pero que tuviera los nombres de los 649 argentinos caídos en la guerra de 1982. Se decidió colocarlo en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, donde ya se encontraba una escultura en homenaje al general José de San Martín, prócer argentino, a pesar de la polémica por la conveniencia de ubicarlo en una zona tan ruidosa de la ciudad o afectar el espacio verde que caracterizaba a la plaza.Desde su construcción, finalizada en 1990, el monumento consta de 25 placas de granito negro en la que aparecen grabados los nombres de los caídos. El cenotafio también incluye los escudos de las provincias argentinas, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la Nación, además de la característica silueta de las islas.El monumento es custodiado por las tres fuerzas armadas, que según lo dispuesto cada día izan la bandera argentina.

islas malvinas

argentina

guerra de malvinas, islas malvinas, argentina