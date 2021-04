https://mundo.sputniknews.com/20210428/entregarle-las-islas-malvinas-a-pfizer-la-propuesta-de-la-exministra-de-seguridad-argentina-1111684321.html

Entregarle las Islas Malvinas a Pfizer: la propuesta de la exministra de Seguridad argentina

Argentina no tiene un acuerdo con Pfizer para la compra de vacunas contra el COVID-19, pero está en negociaciones. Ante la situación, la ministra de Seguridad... 28.04.2021, Sputnik Mundo

El contenido de los contratos que el laboratorio Pfizer negocia con varios países latinoamericanos es uno de los secretos mejor guardados de la pandemia. Si bien la vacuna del gigante farmacéutico estadounidense es la segunda más aprobada en todo el mundo —por detrás de la de AstraZeneca—, varios países no pudieron adquirirla porque les resulta imposible cumplir con las exigencias del laboratorio por los profundos desacuerdos a la hora de cerrar los contratos.Incluso el diario estadounidense The New York Times publicó un editorial en el cual se refirió a las demandas excesivas del laboratorio Pfizer a algunos países para venderles su vacuna contra el coronavirus, exigiendo deslindar su responsabilidad aún en los casos que puedan resultar de la negligencia de la compañía, y demandando a los gobiernos garantizar los contratos con activos de los países, como reservas bancarias, embajadas y bases militares. El editorial agrega que "algunos países comprensiblemente se han resistido a esos reclamos".El miércoles 27 la asesora presidencial del Gobierno de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, anunció que Argentina había retomado las negociaciones con el laboratorio. Nicolini dijo que se firmará un acuerdo con Pfizer cuando ambas partes estén conformes con las condiciones que pide el laboratorio."Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable", aseguró Bullrich en el canal La Nación+. "No pidió los hielos continentales", añadió, aunque aclaró que "las Islas Malvinas se la podríamos haber dado".Las opiniones de la actual presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), generaron el repudio del canciller del país, Felipe Solá. En Twitter escribió que "la frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su Gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá". Y se preguntó: "¿Bullrich no tiene Patria?".También manifestó su descontento el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, afirmó que la dirigente macrista "desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas".El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, expresó su "rechazo y total repudio a los dichos expresados por Bullrich, que nos vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador que debimos soportar en los cuatro años de Mauricio Macri"."Decir que Argentina 'tranquilamente' podría 'entregar' las Islas Malvinas es de un grado de irresponsabilidad pocas veces visto y una falta de respeto a la memoria de los Caídos en la Guerra de 1982", enfatizó.Melella espera que Bullrich le "pida disculpas al pueblo argentino, en especial al pueblo fueguino, a nuestros Veteranos de Guerra y a las familias de los héroes que descansan en el Cementerio de Darwin".La agrupación La Cámpora también se pronunció y aseveró que "no hay palabras que sirvan para describir el repudio y el rechazo que generan las declaraciones de Bullrich".Edgardo Esteban, excombatiente en la Guerra de Malvinas y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, también manifestó su "total repudio" a las declaraciones de Bullrich, y la acusó de estar "enviciada" por defender los intereses de Pfizer. "Demuestra su política de entrega y desmalvinización. Lamentable", escribió.Bullrich intentó aclarar sus palabras y escribió en Twitter: "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas".Hasta el momento, en Argentina se utilizan las vacunas Sputnik V (Rusia) y Sinopharm (China) para la campaña de inmunización de la población, y se espera la llegada de las dosis de Oxford-AstraZeneca que el país produjo en conjunto con México.

