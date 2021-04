https://mundo.sputniknews.com/20210408/malvinas-trending-la-broma-que-le-salio-mal-a-la-embajada-britanica-en-argentina-1110957437.html

Malvinas 'trending': la broma que le salió mal a la Embajada británica en Argentina

Malvinas 'trending': la broma que le salió mal a la Embajada británica en Argentina

Una tendencia surgida en Twitter a raíz de un perfil de Tinder derivó en un cruce entre la Embajada británica en Argentina y algunos usuarios del país

2021-04-08T22:07+0000

2021-04-08T22:07+0000

2021-04-08T22:07+0000

américa latina

twitter

islas malvinas

argentina

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108688/98/1086889856_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_429645ef9f74439553c2bbb1b4cae10f.jpg

Una tendencia surgida en Twitter a raíz de un perfil de Tinder derivó en un cruce entre la Embajada británica en Argentina y algunos usuarios del país sudamericano que le recordaron el diferendo por la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por los británicos desde 1833.La tendencia se inició cuando una captura de un perfil de Tinder, la famosa aplicación de citas, se hizo viral debido a la gran cantidad de exigencias de Luciano, un usuario argentino. Lo particular de su perfil era la larga lista de categorías "excluidas" de su interés como "kirchneristas", "terroristas de la gramática", "hippies", "psicólogas", mujeres de "higiene dudosa" o incluso las que se llaman Florencia. En el perfil, cada categoría de persona excluida estaba marcada con una equis de color rojo.La particular forma de limitar sus posibles encuentros desató chistes y bromas en Twitter y motivó a que muchos jugaran a explicitar qué tipo de personas excluirían de sus citas, también con una equis roja.Como la simpática tendencia fue exitosa, perfiles de empresas e instituciones quisieron sumarse y aprovecharla en su favor. Entre esas cuentas estuvo la de la Embajada Británica en Argentina, que buscó adaptarse a la tendencia con un mensaje que jugaba con las diferencias entre el inglés británico y el estadounidense."Le dice 'french fries' a las 'chips' y escribe 'favorite' en lugar de 'favourite'", fue uno de los tuits con los que la sede diplomática se subió a la tendencia.Pero, inesperadamente para la embajada británica, el chiste derivó hacia uno de los frentes más sensibles para los argentinos: la soberanía de las islas ubicadas en el Atlántico Sur. De entre las respuestas, dos se convirtieron en virales: una que incluía la equis roja para quien "tiene colonias en pleno siglo XXI" y, la más replicada, una que excluía a quien "dice Falklands en lugar de Malvinas".Con más de 2.200 retuits en pocas horas y casi 30.000 favoritos, el tuit del usuario @primolouis fue celebrado por los internautas como a la par de un gol de la selección argentina de fútbol frente al representativo inglés. Algunos usuarios alentaron a otros a marcar la publicación como favorito simplemente para que tuviera más apoyos que la publicación original de la sede diplomática del Reino Unido.El éxito de la publicación fue tal que motivó al mismísimo embajador británico en Argentina, Mark Kent, a hacerse eco del tuit para quitarle dramatismo y recuperar un tono de simpatía."Algunos dicen Falklands, otros dicen Malvinas. Entendemos las diferencias y buscamos colaboración. Pero no hay que olvidar los intereses en común y la amistad. Y la agenda global que nos enfrenta en tiempos de cambio climático y pandemia. ¡Hay que tener un esfuerzo común!", escribió el diplomático.Lejos de unificar las posiciones, el comentario disparó una vez más el debate sobre la soberanía de las islas entre los internautas.

https://mundo.sputniknews.com/20210402/heroes-de-malvinas-la-memoria-de-las-otras-victimas-de-la-dictadura-en-argentina-1110691506.html

islas malvinas

argentina

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

twitter, islas malvinas, argentina, reino unido