La ministra de Sanidad de España espera que "no se vuelvan a repetir" las imágenes del fin de semana

La ministra de Sanidad de España espera que "no se vuelvan a repetir" las imágenes del fin de semana

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece ante la prensa después de la reunión mantenida con los representantes de Sanidad de las comunidades... 12.05.2021, Sputnik Mundo

Las comunidades autónomas acudían a esta reunión en medio de la polémica generada por el fin del estado de alarma.De hecho, se trata del primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tras el fin del estado de alarma, y precisamente su necesidad y las herramientas con las que cuentan las comunidades autónomas es uno de los temas que se han vuelto a poner sobre la mesa.Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Sanidad ha realizado un llamamiento para que las imágenes que se han visto tras el fin del estado de alarma no se vuelvan a repetir. "No se puede pasar del todo a la nada", ha señalado, destacando el comportamiento responsable del resto de ciudadanos.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía por la mañana en el Congreso de los Diputados en que el estado de alarma es "cosa del pasado" y que ahora hay que "mirar al futuro" y concentrarse en "vacunar, vacunar y vacunar".La titular de Sanidad ha informado de que el 30 de junio se celebrará un pleno presencial del Consejo Interterritorial de Salud y también ha señalado que le ha recordado a las comunidades autónomas que los reglamentos con medidas de prevención siguen vigentes y son "de obligado cumplimento", en referencia al ocio nocturno y la hora del cierre de la hostelería.Precisamente, el encuentro tiene lugar después de que la Comisión de Salud Pública haya aprobado la ampliación del uso de la vacuna de Janssen a las personas de 50 a 59 años. Una decisión que las comunidades deberán ratificar en esta reunión del Interterritorial. En cuanto a la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a personas menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis, Darias ha anunciado que será la Comisión de Salud Pública la que decidirá la próxima semana si se administra o no.

