Científicos granadinos demuestran qué sucede con el COVID en nuestras heces y en las aguas fecales

11.05.2021

aguas residuales

heces

españa

coronavirus

salud

Un equipo de científicos de la Universidad de Granada (UGR) ha dado un paso de gigante para definir el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 a través de las heces. Para ello se han valido de un profundo análisis de las aguas residuales y aerosoles de 76 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) de la provincia de Granada y el estudio de seroprevalencia en los trabajadores de éstas, unas 134 personas.Las conclusiones apuntan en la misma dirección que los análisis preliminares realizados en otros laboratorios de España y del mundo y no te asustes, son positivas. Si el trabajo y la vigilancia de las heces y aguas residuales puede ser una herramienta preventiva óptima, el riesgo de contagio es insustancial, ya que la infecciosidad es mínima.Los análisis se realizaron en diciembre, en plena tercera ola, los resultados revelan que, tanto los trabajadores de las EDARs, como las poblaciones que viven próximas a estas instalaciones "no tienen un riesgo añadido, al no registrar una incidencia en anticuerpos superior a los que se observa en el resto de la población", revela el profesor Maximino Manzanera del departamento de Microbiología de la UGR y autor del estudio.El hecho de que la tasa de prevalencia en los trabajadores fuera similar o "incluso algo menor" entre los trabajadores implicados en el ciclo de las aguas que la de la población de Granada durante el estudio (96%), confirma la poca infecciosidad del virus, "es una conclusión importantísima porque sabemos que se trabaja de forma segura, y eso que cuando se realizó el estudio, no había EPIs para todos los operarios".El material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales no es infectivo, bien porque haya sido absorbido por otras partículas o bien porque lo que quede sea solo un resto del virus inactivo, de hecho, apenas se han encontrado cadenas de material genético de ADN completas, "encontramos pares de bases degradados, por eso no es infectivo", detalla la también investigadora Bárbara Muñoz. Los análisis previos del Miteco avalan que los fluidos del tracto digestivo del colon humano reducirían hasta en cinco veces en tan solo una hora los niveles del virus.Se trata de una noticia con altas dosis de alivio, ya que otros virus como el MERS, la poliomielitis o la salmonela y el cólera, por ejemplo, sí se contagian con facilidad a través de aguas residuales. Sistema para detectar que algo huele malSi bien era un hecho ya ampliamente anunciado que el virus se transmite a través del sistema respiratorio, pero que su genoma se expandía en las heces de las personas infectadas y, por tanto, a nuestras tuberías, alcantarillado y subsuelo, el estudio despeja los temores a contagios, pero confirma que se extiende con suma rapidez por las aguas residuales y, por lo tanto, puede servir como herramienta de control y sistema de alerta.Manzanera asegura que el método de estudio elaborado permite identificar focos de contagio "con días de antelación" en zonas muy delimitadas geográficamente. Rastreando aguas arriba, "podemos identificar no solo a poblaciones, sino barrio a barrio e incluso edificio a edificio dónde podemos tener una mayor incidencia de infectados". Hay que tener en cuenta que los sistemas de medición de las depuradoras pueden calcular la carga viral de COVID. La vigilancia de SARS-CoV-2 como centinela en aguas residuales está calculada por el Miteco en caso de nuevas olas en tiempo de detección: 27,9 días desde la aparición del primer síntoma. Las muestras respiratorias demoran 11,2 días más desde la aparición del primer síntoma. El sistema de alerta es una gran noticia ya que, identifica incluso aunque las personas estén infectadas y sean asintomáticas. Un infectado por COVID, ya en sus primeras horas de contagio, expulsa a través de sus aguas residuales el material genético del virus, "así que podemos adelantarnos con bastantes días de antelación antes incluso de que la propia persona sepa que está infectada", explica Manzanera. Esta técnica detecta por lo tanto el virus de asintomáticos, pero también de personas en incubación, sintomáticas y mal diagnosticadas.Desde el principio de la pandemia los datos en Asia evidencian que las heces son un delator del COVID, estudios en Hong Kong ya reflejaban que 48,1% de las muestras de infectados contenían restos de material genético (ARN) del virus. No solo España, en Francia, Italia o Países Bajos se está siguiendo esta vía de investigación desde el principio de la pandemia. Las aguas residuales ya anticiparon la llegada de la pandemia. En España, los científicos confirmaron que el coronavirus habitaba nuestras cañerías desde antes de que llegaran los primeros afectados a las UCIs. Las detecciones más tempranas por la comunidad científica tuvieron lugar en la Región de Murcia, entre mediados de marzo y abril y en Barcelona, antes del primer caso. En Andalucía, además de los análisis de la UGR, en Córdoba se detectó un aumento del SARS-CoV-2 en las heces de 0,53 puntos entre el 10 y el 16 de enero, respecto a la semana anterior. El método de análisis es una herramienta sanitaria de gran utilidad para las administraciones que podrán localizar focos de contagio tempranos y en áreas poblacionales muy concretas. Imagina no confinar a una Comunidad Autónoma, sino a un barrio.

