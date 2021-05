https://mundo.sputniknews.com/20210511/al-rojo-vivo-maxima-tension-en-anos-entre-israelies-y-palestinos-1112085310.html

Al rojo vivo: máxima tensión en años entre israelíes y palestinos

Al rojo vivo: máxima tensión en años entre israelíes y palestinos

Crece la atención de la comunidad internacional hacia la escalada de violencia entre israelíes y palestinos. 'En Órbita' conversó con Fabián Drisun, Licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Políticos Internacionales de Argentina.

2021-05-11T22:00+0000

2021-05-11T22:00+0000

2021-05-11T22:00+0000

en órbita

hamás

palestinos

jerusalén este

ejército de israel

franja de gaza

autoridad nacional palestina (anp)

mahmud abás

benjamín netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1112088532_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_05e56ae945e6c35d0b4d144c9ece13a0.jpg

Al rojo vivo: máxima tensión en años entre israelíes y palestinos Crece la atención de la comunidad internacional hacia la escalada de violencia entre israelíes y palestinos. 'En Órbita' conversó con Fabián Drisun, Licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Políticos Internacionales de Argentina.

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH expresó su "extrema preocupación" sobre la violencia en Cisjordania y Jerusalén Este. La oficina reportó unos 1.100 heridos en cuatro días de enfrentamientos.Por su parte, la Liga Árabe condenó los bombardeos israelíes del lunes 10 contra la Franja de Gaza, en los que murieron al menos 28 palestinos, entre ellos nueve niños. El movimiento islamista Hamas —que controla la Franja— respondió con bombardeos que alcanzaron viviendas en la ciudad israelí de Ashkelon, matando a dos mujeres.El analista explicó que la tensión en la zona no escalaba hasta el punto actual desde algunos años atrás. Y destacó "el aumento del factor de fuego" de la organización Hamas en la situación. Como respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la decisión de aumentar la intensidad de los ataques, que mataron a altos mandos de Hamas.Para Drisun, el aumento del conflicto debe entenderse en el marco de nuevas situaciones políticas tanto en la interna del Estado Palestino como en Israel, y no se ven señales de cambio de esta postura en el corto plazo. “El actual es un conflicto que se puede considerar como fuera de agenda", sostuvo el analista."Israel no puede formar Gobierno desde hace más de dos años, mientras ciertas facciones palestinas ven esto como una debilidad al interior de Israel. Y en Palestina, que no tiene elecciones desde hace varios años, iba a tener este año pero finalmente su Autoridad las suspendió dado que [por inseguridad] no se podría votar en la zona de Jerusalén Este". En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— los apoyos de España y Portugal al presidente argentino Alberto Fernández en su negociación de la deuda con el FMI. Y además, un diálogo de Sputnik con Francia Márquez, ganadora del premio Medioambiental Goldman en 2018 y candidata a la presidencia de Colombia, sobre el estallido social en su país.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

hamás

jerusalén este

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, hamás, palestinos, jerusalén este, ejército de israel, franja de gaza, autoridad nacional palestina (anp), mahmud abás, benjamín netanyahu, israel