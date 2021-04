https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111575420.html

Mahmud Abás advierte que no habrá elecciones palestinas si Jerusalén no participa

TEL AVIV (Sputnik) — La Autoridad Nacional Palestina (ANP) no celebrará elecciones generales sin la participación de Jerusalén, advirtió el 25 de abril por la... 26.04.2021

Los comentarios de Abás, difundidos por la agencia palestina de noticias Wafa, se produjeron en medio de un aumento de los informes de que se podrían retrasar o incluso cancelar las elecciones parlamentarias y presidenciales, programadas para el 22 de mayo y el 31 de julio, respectivamente.Israel no permite que se haga campaña electoral en Jerusalén oriental, a la que considera parte indivisible de su capital, y no se ha pronunciado aún sobre si se habilitarán puestos de votación.Se tiene previsto que Abás convoque pronto a una reunión de líderes de varias facciones palestinas para discutir la crisis que rodea a la inclusión de los árabes de Jerusalén en las elecciones.Fuentes palestinas dijeron que no descartan la posibilidad de que Abás anuncie el aplazamiento o cancelación de las elecciones y culpe a Israel de no permitir que la votación se lleve a cabo en Jerusalén.Asimismo, elogió a los residentes de Jerusalén oriental por su "firmeza frente a los planes israelíes destinados a controlar la ciudad santa", a propósito de la violencia que estalló en Jerusalén en las últimas dos semanas, durante las cuales decenas de jóvenes palestinos se enfrentaron a la Policía y agredieron a varios civiles judíos.

