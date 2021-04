https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111461654.html

España pedirá aumentar la ambición climática en la cumbre de líderes organizada por Biden

España pedirá aumentar la ambición climática en la cumbre de líderes organizada por Biden

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la Cumbre de Líderes sobre el Clima convocada por EEUU presenta una... 22.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-22T15:19+0000

2021-04-22T15:19+0000

2021-04-22T15:28+0000

españa

cambio climático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1094232174_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_65667ba962badace677470d7df77a56b.jpg

"Es una cita necesaria y oportuna. Tenemos que elevar nuestro nivel de ambición climática y tenemos que hacerlo de forma urgente, rotunda", dijo Pedro Sánchez en un vídeo difundido en redes sociales.El mandatario español no hablará en la sesión de apertura de la cumbre, pero sí tomará la palabra el 23 de abril en un panel dedicado a discutir las oportunidades económicas de la acción climática.La declaración difundida este 22 de abril por Sánchez destaca que recientemente España realizó "grandes logros" que demuestran su compromiso "inquebrantable" en materia climática.Sin embargo, el mandatario español destacó que "alcanzar el éxito no depende solo de nosotros, sino que es necesario seguir insistiendo pues a nivel mundial no estamos haciendo suficiente".En ese sentido, Sánchez manifestó su deseo de que la cumbre de líderes sirva para sentar las bases de un diálogo fructífero de cara a la próxima cumbre del clima de la ONU en Glasgow.Finalmente, el mensaje de Sánchez se centró en destacar que además de una mayor ambición resulta esencial poner a las personas en el centro de la acción climática, pues "los objetivos ambiciosos deben ir acompañados de medidas sociales ambiciosas".

https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111458117.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cambio climático