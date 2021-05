https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111985515.html

El laborismo británico agudiza su crisis en el pos-Brexit

El laborismo británico agudiza su crisis en el pos-Brexit

LONDRES (Sputnik) — El Partido Laborista recibió un duro varapalo en las primeras horas de escrutinio de los votos de las elecciones municipales y regionales... 07.05.2021

2021-05-07T19:25+0000

2021-05-07T19:25+0000

2021-05-07T19:25+0000

internacional

brexit

ue

reino unido

opinión y análisis

europa

Los resultados finales de los comicios locales de Inglaterra y las autonómicas de Escocia y Gales no se conocerán hasta el fin de semana, pero los recuentos iniciales resultaron desastrosos para los laboristas. Starmer tomó el timón en abril de 2020 –días después del primer confinamiento por el coronavirus– y envolvió su liderazgo del partido en el lema de bajo nueva gestión para distanciarse de su antecesor, el izquierdista Jeremy Corbyn.Un diputado menosLa etiqueta no funcionó en su primer examen electoral. El laborismo perdió el único escaño parlamentario en liza, Hartlepool, que retenía desde se creó la circunscripción en 1974. El estratega del neolaborismo y exministro con Tony Blair, Peter Mandelson, controló durante casi una década esta plaza costera del nordeste inglés, que el jueves 6 pasó a los conservadores.Con Hartlepool cayeron, a lo largo del día siguiente, posiciones en ayuntamientos y concejos municipales de los antiguos focos laboristas de las Tierras Medias y el Norte de Inglaterra. Forman parte del llamado muro rojo, que se inclinó por el Brexit en el referéndum de 2016 y apoyó a los conservadores tres años más tarde, brindado al primer ministro, Boris Johnson, la holgada mayoría que disfruta en Westminster.Su victoria en Hartlepool fue colosal: una ventaja de 6.940 y el 51,9% de votos. El candidato laborista, con el 28,7% de apoyos, no logró recuperar ni una pizca del 26% del electorado que en 2019 se fugó al ya desaparecido Partido del Brexit del ex eurodiputado Nigel Farage.Agria derrotaEl abogado y exdirector de la Fiscalía general británica achacó los "decepcionantemente agrios resultados" a las divisiones internas y la desconexión con los laboristas euroescépticos."Hemos cambiado como partido, pero no hemos expuesto al país un caso suficientemente fuerte", dijo a la BBC.Desafiaba así a los críticos en la izquierda que censuraron su falta de visión y, en algunos casos, sugirieron que renunciara a su cargo.Estas primeras elecciones del pos-Brexit han afianzado, en Inglaterra, el realineamiento del electorado entre los dos grandes partidos: los conservadores se afianzan en distritos posindustriales eminentemente blancos y de ingresos bajos o medios y retienen sus tradicionales zonas rurales pudientes; los laboristas se atrincheran en las urbes y ciudades universitarias con sus núcleos de población joven y multiétnica.Liverpool hace historiaAsí, Manchester y Londres iban camino de renovar a sus respectivos alcaldes y exministros laboristas, Andy Burnham y Sadiq Khan. A su vez, Liverpool, de trayectoria socialista, marcó un doble hito cuando eligió a la primera mujer negra, Joanna Andersen, como edil de una autoridad unitaria metropolitana.El escrutinio de votos se prolongará a lo largo del fin de semana en un esfuerzo para cumplir con las restricciones anti-COVID. Los votos escrutados este 7 de mayo indicaban que el laborismo consolidaría su posición dominante en la Asamblea Autonómica de Gales, con Mark Drakeford repitiendo como ministro principal.Mientras, el equipo del nuevo líder laborista en Escocia, Anas Sarwar, luchaba frente por frente con los conservadores para atraer el voto unionista que asegure la segunda posición en el Parlamento de Edimburgo, después del imbatible Partido Nacional Escocés liderado por Nicola Sturgeon.

