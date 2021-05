"No tiene justificación alguna": las risas de Hazard indignan al madridismo

https://mundo.sputniknews.com/20210506/no-tiene-justificacion-alguna-las-risas-de-hazard-indignan-al-madridismo-1111927682.html

Eden Hazard fue uno de los jugadores señalados por la afición del Real Madrid. No por su actuación en la vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, sino... 06.05.2021, Sputnik Mundo

La noche del 5 de mayo de 2021 no pasará a la enciclopedia de grandes citas del madridismo. El equipo de Zinedine Zidane no pudo dar la vuelta a las semifinales de la Liga de Campeones. El Real Madrid acudió a Londres con un empate a uno en el Santiago Bernabéu a la espalda y volvió con una derrota por 2 a 0 frente al Chelsea. El conjunto británico impuso un ritmo frenético que los blancos no fueron capaces de seguir. Ni el sistema ideado por Zizou funcionó, ni el estado de forma de muchos jugadores dio para aguantar el partido. El Chelsea podía haber abandonado Stamford Bridge con un par de goles más en su cuenta si no hubiese sido por la mano del cancerbero Courtois. Tan solo Benzema fue una amenaza real para los azulones. Un encuentro para resetear para el Real Madrid.El cambio de posición de Vinicius y Mendy no fue favorecedor. Tampoco el bajo rendimiento de Sergio Ramos y Hazard. Al acabar el choque por la final europea, los jugadores se fueron al vestuario cabizbajos. Excepto el delantero belga.Tras el partido, Hazard fue a saludar a sus excompañeros del Chelsea, equipo en el que militó antes de aterrizar en Madrid. Las cámaras de televisión cazaron al jugador en el terreno de juego intercambiando risas y abrazos con Zouma y el portero Mendy. Apenas unos minutos antes el belga había sido eliminado de la máxima competición continental. Una imagen que ha indignado a la hinchada madridista. La actitud de Hazard ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Ninguna positiva. Es más, muchos usuarios de Twitter piden la salida inmediata del jugador. Alegan falta de compromiso.Hazard llegó al Real Madrid en 2019 tras un traspaso de más de 100 millones de euros. Era una de las grandes apuestas de la entidad de la Castellana. Sin embargo, las dolencias están lastrando su pase por el Real Madrid. La patada de Meunier en el Real Madrid-PSG el 26 de noviembre de 2019 desencadenó una ola de infortunios. 10 lesiones, 389 días de baja y 50 partidos fuera son los números del belga con la camiseta blanca. Además, las veces que ha saltado al césped, su papel ha sido discreto.Pero, Zidane tiene fe en él. Es el jugador más caro de la historia del Real Madrid y goza de gran talento. Si no sufre ningún dolor, el técnico coloca al belga como titular. Su idea también es apostar por él la próxima temporada. Una paciencia que se agota en la afición. La reacción tras las semifinales de Liga de Campeones pudo ser la gota que colmó el vaso.

