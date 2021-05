https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111912813.html

Más del 50% de migrantes venezolanos en Uruguay vieron afectados sus ingresos en pandemia

Más del 50% de migrantes venezolanos en Uruguay vieron afectados sus ingresos en pandemia

MONTEVIDEO (Sputnik) — Cinco de cada 10 migrantes venezolanos en Uruguay vieron afectados sus ingresos desde que se detectó el COVID-19 en el país, el 13 de...

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la OIM encuestó a 303 migrantes venezolanos en Uruguay, mayores de 18 años.La misión de Uruguay de la OIM presentó este 5 de mayo en forma virtual el informe ante el Gobierno, representaciones diplomáticas, sociedad civil y la academia."Un 20% de encuestados declararon que sus ventas, pedidos y clientes habían bajado, un 19% reportó que le redujeron sus horas de trabajo, seguido de un 17% que confirmó que le redujeron el salario" a raíz de la pandemia, añade el informe.Además, un 14% de los encuestados mencionó que los suspendieron temporalmente y un 8% que perdió su trabajo ya sea por despido o finalización de contrato.Las mujeres fueron las más afectadas, según la encuesta, ya que un 65% de las venezolanas consultadas perdieron su trabajo, mientras que en el caso de los hombres fue un 35%.Tanto aquellos que perdieron su empleo como aquellos que fueron suspendidos temporalmente, la gran mayoría trabajaban en el sector formal (70% y 91%, respectivamente), agrega el informe.RemesasEl 40% de los migrantes venezolanos encuestados por la OIM Uruguay respondió que envía remesas a familiares en su país.Al ser preguntados si su capacidad para enviar las remesas se había visto afectada desde el comienzo de la enfermedad en Uruguay, el 41% reportó que sí, un 31% expresó que no y un 27% manifestó que no se lo habían solicitado.Casos de COVID-19El 69% de los migrantes venezolanos encuestados expresó que no hubo ningún miembro de su hogar que haya tenido los síntomas del COVID-19.Mientras que un 7 dijo que sí; un 22% prefirió no responder, y un 3% no sabe si ha sufrido alguno de los síntomas característicos del COVID-19.El 73% del total dijo haber recibido asistencia, mientras un 27% no la solicitó.

