Duque reitera que migrantes venezolanos en Colombia deben regularizarse para vacunarse

2021-04-02

2021-04-02T14:13+0000

2021-04-02T14:13+0000

2021-04-02T14:14+0000

"Ya habilitamos la política de Estatus de Protección Temporal, a quienes ya están regularizados, con permisos temporales, les vamos a extender la regularización por 10 años, ellos tienen garantizada su vacunación", indicó Duque en la emisora local Caracol Radio.Agregó que los otros migrantes que están de manera informal en Colombia "tienen el tiempo para ir a registrarse, en la medida en que se vayan registrando y que tengan su registro en el Estatuto de Protección Temporal serán susceptibles de ser vacunados".Duque ya había anunciado a fines de diciembre pasado que los migrantes venezolanos que no estuvieran regularizados no recibirían la vacuna contra el COVID-19, lo que llevó a que el Gobierno de Venezuela denunciara a Colombia ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.El presidente colombiano afirmó que es necesario que los migrantes tengan el estatuto para saber quiénes son, dónde viven y cuál es su condición económica, ya que la falta de esa información, indicó, "dificulta cualquier ejercicio de salud pública".Duque aseguró que "hay un riesgo grande en Venezuela porque no tiene información epidemiológica confiable y es un país que no hace vacunación desde hace mucho tiempo, de ninguna naturaleza".A raíz de eso, dijo que "hay sistemas inmunológicos altamente afectados, tanto es así que hace dos años nos tocó enfrentar un brote de sarampión en zona de frontera, donde logramos intervenir y logramos un reconocimiento de la OMS (Organización Mundial de la Salud)".Según cifras de la estatal Migración Colombia con corte al 31 de diciembre de 2020, más de 1.729.000 migrantes venezolanos se encontraban dentro del territorio colombiano en esa fecha y, de ellos, cerca del 56% (un poco más de 966.000) estarían en condición irregular, por lo que no se podrán beneficiar del estatuto.

