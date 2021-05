Gobierno argentino objeta fallo de Corte Suprema sobre clases presenciales en Buenos Aires

https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111885793.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino lamentó que la Corte Suprema de Justicia haya fallado a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)... 05.05.2021, Sputnik Mundo

"Con inusitado rigor formal, como si no estuviesen en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno Nacional se habría basado en 'consideraciones meramente conjeturales' con insuficiente fundamentación", señala el comunicado emitido por el Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández.El texto resalta que al momento de dictarse el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) sobre la suspensión de las clases presenciales, "el AMBA exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación".El martes la Corte Suprema avaló la "autonomía" del GCBA tras la demanda presentada por el Gobierno porteño contra el DNU 241/2021 que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus en el país, determinó la suspensión de clases presenciales por dos semanas.El Gobierno nacional argumenta que "omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida de las personas".El comunicado también destaca que el "Gobierno nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considere pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas".Por otra parte, señala que la utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno en el cuestionado DNU "se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia de Buenos Aires".Medida vigenteEl Gobierno también cuestiona el hecho de que la Corte se haya expedido sobre un decreto que ya no se encuentra vigente, pues regía hasta el 30 de abril.Al tiempo que recuerda que sí está vigente un nuevo DNU que adoptó parámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y calificó a los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgo epidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria.El último decreto del Gobierno argentino sobre las medidas restrictivas ante la segunda ola de la pandemia en el país mantiene la suspensión de las clases presenciales para las zonas de mayor riesgo sanitario hasta el 21 de mayo.El Gobierno asegura que dicho DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas dispuestas "y se encuentra plenamente vigente"."Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA", agrega.Además, informa que enviará en los próximos días al Congreso "una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".Finalmente, exhorta a todas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas de cuidado y de contención de contagios y afirma que el Gobierno seguirá trabajando para traer vacunas e inmunizar a la población para "cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía".Argentina superó los tres millones de casos de COVID-19 desde que se detectó la enfermedad en el país en marzo de 2020 y hasta el martes registra 65.202 fallecidos por la enfermedad.

