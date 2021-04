https://mundo.sputniknews.com/20210430/un-dia-entre-los-mas-vulnerables-de-buenos-aires-como-estudian-sin-escuelas-1111795703.html

Un día entre los más vulnerables de Buenos Aires: cómo estudian sin escuelas

Un día entre los más vulnerables de Buenos Aires: cómo estudian sin escuelas

Los jóvenes más vulnerables ven afectada su continuidad escolar durante la pandemia, que se debate entre la presencialidad y la virtualidad, pero que en... 30.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-30T21:58+0000

2021-04-30T21:58+0000

2021-04-30T21:58+0000

américa latina

pobreza infantil

pobreza

educación

buenos aires

argentina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1111787750_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c47cc60a9b5cafa3027308a72d613ace.jpg

Viviana Echeverría es vecina de la villa 21-24, el barrio popular porteño más grande, más poblado y más pobre de la ciudad de Buenos Aires. El área menos desarrollada de la capital argentina tiene más de 45.000 habitantes. "El tema de la escuela en pandemia está complicado porque en este último tiempo están haciendo paro los maestros y yo no la estoy mandando a mi hija desde que empezaron a ponerse peor los contagios. No quiero que se enferme mi hija de siete meses, mi mamá es de riesgo, tiene 60, su marido tiene 75", dijo a Sputnik Viviana, madre de una joven de 12 años en edad escolar y una recién nacida.Narró que en 2020 ella estuvo unos días internada con COVID-19 en un hospital público y su pareja, aislado en un hotel, al igual que otros familiares, por lo que teme volver a pasar por lo mismo.Argentina vive uno de sus momentos más difíciles con la llegada de la segunda ola de contagios de COVID-19. El Gobierno nacional decretó la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero la administración de la ciudad capital autorizó su continuidad, aunque algunas escuelas están afectadas por huelgas de docentes que resisten la luz verde porteña por la ausencia de vacunación al personal.En medio de la disputa política entre los Gobiernos nacional y porteño, que derivó en un todavía inconcluso y complejo debate legal por la constitucionalidad de las medidas, los más jóvenes resultan siempre los más afectados por las consecuencias, ya que la población de menores recursos se ven imposibilitados para adaptarse a la virtualidad, sin los privilegios que cuentan los estratos medios y altos de la sociedad.Viviana se refiere al nodo digital de la Casa de las Mujeres y las Disidencias que coordina el Frente de Géneros de la reconocida organización social villera La Poderosa, referente en los barrios populares de Argentina.Contagiar conectividadAyelén se acerca los jueves por la tarde al nodo de la villa 21-24 junto a su hermano menor. Cuando su mamá tiene que trabajar se lleva su celular así que esos días trae encima el teléfono móvil de su padrastro, pero cuenta que no recibió la tarde de parte de su maestra, que está de paro."Lo principal es la conectividad, el uso de internet y de dispositivos, como las computadoras e impresoras. En las casas hay a veces un solo celular para ocho. Acá pueden venir y trabajar tranquilos, se los acompaña y pueden tener sus clases virtuales, que es lo fundamental", dijo a Sputnik Mabel Arreguez, coordinadora educativa del nodo digital de La Poderosa en la villa 21-24.La iniciativa comenzó a mediados de 2020, al evidenciarse la imposibilidad de las infancias de los sectores vulnerables para poder acceder a la tecnología mínima indispensable para no perder el año lectivo durante la cuarentena, sin respuesta ni soluciones de parte de los gobiernos nacional y locales. Para enero de 2021, La Poderosa ya había alcanzado a instalar más de 50 puntos de conectividad, sin ayuda estatal. "Es muy importante para el barrio porque trajo respuestas a muchas necesidades que tenían los chicos y chicas con el tema de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento pedagógico. Estamos atendiendo 72 chicos por mes, armamos burbujas de seis chicos por día, turno mañana y tarde, de lunes a viernes", comentó Mabel, sobre la capacidad de atención en el nodo de la 21-24.La Poderosa nació como organización social en 2004 y toma su nombre de la famosa moto con la que el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara recorrió Latinoamérica. Coordinan comedores y espacios de contención social y educativa en barrios populares de toda Argentina y cuentan con asambleas en otros ocho países de la región. Desde 2010 publican una reconocida revista mensual autogestionada de cultura villera llamada La Garganta Poderosa. "Cuando decidimos poner los nodos entendimos todas problemáticas que están de fondo: una pandemia donde los vecinos no tienen para higienizarse, sin urbanización ni cloacas ni agua potable, además de sin conectividad", dijo a Sputnik María Echeverría, referente del comedor Celia González de la villa 21-24.

buenos aires

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

pobreza infantil, pobreza, educación, buenos aires, argentina, reportajes