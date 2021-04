https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111765099.html

El presidente argentino declara alerta sanitaria en zonas críticas por contagios de COVID-19

El presidente argentino declara alerta sanitaria en zonas críticas por contagios de COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, decretó una restricción mayor de la movilidad a raíz del pico de contagios de COVID-19 que... 30.04.2021, Sputnik Mundo

"Hay cuatro situaciones en distintas según el lugar del país en relación al riesgo: zonas de bajo, medio y alto riesgo y existe una cuarta categoría: aquellas zonas en situación de alarma epidemiológica sanitaria", enfatizó Fernández en un mensaje a la población.El presidente argentino dijo que, para la calificación, se considera, en primer lugar, la cantidad de casos sobre la población, después el aumento o no de casos en las últimas semanas y, por último, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva.Con este criterio, el mandatario extendió y profundizó las medidas anunciadas el 7 de abril, sobre todo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona comprendida por la ciudad homónima y tres cordones de la provincia, también llamado el Gran Buenos Aires.La zona más poblada del país, con aproximadamente 15 millones de habitantes, es la que atraviesa la peor realidad en torno a los contagios de coronavirus y es, al mismo tiempo, el área más productiva."La situación no está resuelta y la cantidad de casos es realmente elevada. La situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria, necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida", dijo Fernández.Asimismo, dijo que las próximas semanas "pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia intensiva"."Hay que quedarse en casa a la noche. De día, salir sólo si es imprescindible. Y cuando es necesario salir, hay que extremar los cuidados", resumió el mandatario.En las zonas de bajo riesgo, los gobernadores locales están facultados para tomar medidas adicionales en forma temprana para disminuir la circulación y prevenir los contagios.Para las zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios o que ellos están aumentando muy velozmente, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, casinos y discotecas.Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23:00 y no se podrá circular entre 00:00 y las 06.00 de la mañana de cada día.

