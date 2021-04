Clases presenciales o en línea: las aulas de 5 países de América Latina en 2021

https://mundo.sputniknews.com/20210429/clases-presenciales-o-en-linea-las-aulas-de-5-paises-de-america-latina-en-2021-1111740121.html

Tras el cierre de las escuelas en 2020 debido al COVID-19, la exclusión e inequidad se agudizaron en todo el mundo. Pero más aún en América Latina y el Caribe... 29.04.2021, Sputnik Mundo

Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, las escuelas de 14 países del mundo permanecieron cerradas. Según información de Unicef, dos terceras partes de esos países se encuentran en la región, lo que equivale a decir que casi 98 millones de niños no tuvieron clases presenciales. De los 14 países del mundo que cerraron sus escuelas por casi un año entero, Panamá, El Salvador, Bangladesh y Bolivia fueron quienes mantuvieron la medida por más días. El cierre prolongado de las escuelas ha significado que aproximadamente 137 millones de niños y niñas continúen sin recibir educación presencial en toda la región.Si bien las escuelas se están reabriendo gradualmente en varias partes del mundo, la Unesco advierte que en América Latina y el Caribe la gran mayoría de los países no han logrado mantener abiertas las escuelas de forma sostenida en el tiempo. Al 31 de marzo de 2021, sólo 8 países y territorios de América Latina y el Caribe tienen todas sus escuelas totalmente abiertas, 10 tienen las escuelas totalmente cerradas, y 18 tienen sus escuelas parcialmente cerradas. Unicef estima que 102 millones de niños y adolescentes siguen afectados por el cierre total y parcial de las escuelas.Entre 2020 y 2021, los estudiantes de la región han perdido cuatro veces más días de clase que el resto del mundo. En otras palabras, tres de cada cinco niñas y niños que perdieron un año escolar en el mundo, viven en América Latina y el Caribe.Las niñas son las más afectadas porque tienen menos acceso al aprendizaje a distancia, carecen de acceso en línea y de habilidades digitales, según explica Unesco. Además, porque la interrupción de la educación "aumenta el riesgo de explotación sexual, embarazo y matrimonio precoz y forzado"."Para cada niño, niña y adolescente, esta pérdida tiene graves implicaciones para su futuro y cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto", advierte Unicef.Clases en 5 países de América Latina, ¿presenciales o virtuales?Tras un 2020 casi por completo virtual, en Argentina, las escuelas volvieron a cerrar este 2021 menos de dos meses después de su reapertura. A mediados de abril el Gobierno anunció la suspensión de clases presenciales hasta finales de mes. Se prevé que el presidente Alberto Fernández anuncie nuevas medidas este 29 de abril, entre las que se espera la reapertura de la escuela en nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires, y continuar con las clases virtuales para los últimos años de secundaria.Chile apostó por un comienzo de 2021 con clases escolares presenciales voluntarias, es decir, los centros educativos que estuvieran en condiciones de abrir según lo permitiera la situación sanitaria, podrían hacerlo. El Ministerio de Educación informó que en marzo, el 51% de los establecimientos educacionales del país optó por realizar clases presenciales y solo un 2,25% de ellos registró brotes de COVID-19. Se trata de 1.349 escuelas que mantienen sus puertas abiertas, pues la gran mayoría del territorio nacional se encuentra en cuarentena y las clases presenciales no están permitidas. El país espera en mayo reabrir las escuelas en todas las comunas donde la propagación del COVID-19 esté controlada. "La asistencia a clases presenciales es voluntaria para las familias y los establecimientos educacionales deben de abrir, siempre y cuando, estén cumpliendo con todas las medidas sanitarias", dijo en una entrevista a la prensa local el ministro de Educación, Raúl Figueroa Salas.Según el Ministerio de Educación, hay 40.000 niños, niñas y adolescentes que no se matricularon este año en algún establecimiento reconocido por el Estado.La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México suspendió las clases para 33 millones de estudiantes, del 20 de marzo al 20 de abril por la crisis del coronavirus, una medida que luego se prolongó 10 días más, hasta el 30 de este mes. Sin embargo, debido a que el Gobierno considera que el proceso de vacunación está teniendo avances en el sector magisterial y ciudadano, anunció que en junio volverían las clases presenciales, pero esta semana la titular de la dependencia, Delfina Gómez, que dijo a la prensa local que el alumnado de la Ciudad de México volvería a sus salones en el próximo ciclo escolar.En Colombia aún prima el modelo de alternancia de retorno a las clases en colegios públicos, es decir el que combina unos días de sesiones presenciales y otros en virtualidad. No obstante, desde el lunes 26 de abril al domingo 9 de mayo, Bogotá suspendió la presencialidad, informó El Tiempo. Mientras dure la medida de suspensión de la presencialidad escolar, todas las instituciones educativas se ven obligadas a garantizar la continuidad del proceso académico de las niñas, niños y jóvenes en el hogar.Dependiendo de las condiciones epidemiológicas de la ciudad al 9 de mayo, se levantará la medida, por lo que todos los colegios oficiales de Bogotá deben iniciar o retomar la reapertura gradual, progresiva y segura. A menos de un mes del inicio de clases de forma presencial, Uruguay tuvo que volver a la virtualidad debido al aumento exponencial de casos de coronavirus. Las clases presenciales fueron suspendidas el pasado 23 de marzo hasta mayo. En conferencia de prensa el miércoles 28 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó que el 3 de mayo se volverá a la presencialidad de forma gradual y en distintas etapas, en un plan que comprende hasta el 27 de junio.La vuelta a clases comenzará con la reanudación de los cursos de las escuelas rurales con un solo docente, el 10 del mismo mes lo hará la educación de 0 a 5 años y el día 18 los alumnos de primero a tercero de escuela, en todo el país, a excepción de Montevideo y Canelones.

