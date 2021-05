https://mundo.sputniknews.com/20210504/el-fenomeno-de-pamela-jiles-en-chile-del-retiro-de-pensiones-a-la-presidencia-1111877415.html

El fenómeno de Pamela Jiles en Chile: ¿del retiro de pensiones a la presidencia?

El fenómeno de Pamela Jiles en Chile: ¿del retiro de pensiones a la presidencia?

Sondeos colocan a la diputada del Partido Humanista como favorita a ganar las presidenciales, pese a que aún no confirmó su candidatura y faltan más de seis meses para la elección. 'En Órbita' conversó con el Doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.

Dos importantes encuestadoras (Cadem y Activa Research) colocan a la dirigente del Partido Humanista como posible favorita para las presidenciales, aunque Jiles aún no confirmó su candidatura. Detrás aparecen otros aspirantes como Daniel Jadue (Partido Comunista) y Joaquín Lavín (Unión Demócrata Independiente), sin superar el 11%.Jiles ha ganado popularidad tras impulsar las tres reformas promulgadas entre 2020 y 2021 que permiten retirar anticipadamente hasta 10% de los fondos de pensiones. La medida de emergencia buscaba ayudar a las familias a enfrentar de la mejor forma posible los efectos económicos de la pandemia. El actual Gobierno rechazó el tercer retiro.El entrevistado indicó que el actual Ejecutivo "está por el suelo en las encuestas, con menos de 9% de aprobación" y con "un presidente muy aislado que no tiene apoyos dentro de su coalición". Fuentes agregó que aún es "demasiado pronto" para señalar a Jiles como la favorita de cara a las presidenciales de noviembre, y que "se debe tener cautela" ante los pronósticos."En general, quienes prefieren a Jiles serían jóvenes y de estratos sociales bajos, pero no se sabe qué apoyo en estas encuestas se refleje efectivamente en una elección", acotó. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el analista y periodista mexicano Julián Andrade, luego del accidente en el metro en Ciudad de México que dejó al menos 23 personas y más de 70 heridos. Y además las consecuencias de la segunda ola del coronavirus en India, que golpea la gestión política del primer ministro Narendra Modi.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

