Las claves de las elecciones en Madrid: una batalla local con ecos nacionales

Las claves de las elecciones en Madrid: una batalla local con ecos nacionales

MADRID (Sputnik) — Más de cinco millones de personas están llamados a las urnas el 4 de mayo para elegir a los componentes de la Asamblea de Madrid, encargada... 30.04.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, en estas elecciones se juega mucho más que el mero poder regional. Las encuestas pronostican que —salvo sorpresa mayúscula— Madrid seguirá siendo un feudo del PP tras la cita electoral, pero las circunstancias que envuelven a estos comicios generaron un interés inusitado.Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 64% de los madrileños dice estar bastante o muy interesado en estos comicios, lo que supone una cifra récord.Con anterioridad, las elecciones autonómicas que más interés habían despertado fueron las de 2015 (un 55,8%). El mínimo histórico se dio en 1995 (un 25,5%), lo que da cuenta de que históricamente los comicios regionales no son una fecha marcada en rojo en el calendario de los madrileños.El factor AyusoHay varios factores que explican por qué estas elecciones son diferentes. El primero es la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la región, que en los últimos meses utilizó la administración madrileña como trampolín para convertirse en el rosto de la oposición a la coalición progresista que encabeza Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.Su sello de identidad es el rechazo a frenar la actividad social por la pandemia, lo que le ha valido múltiples enfrentamientos con el Ministerio de Sanidad, pero al mismo tiempo ha impulsado su popularidad, convirtiendo a Madrid en una excepción dentro de Europa: mientras medio continente cerraba su hostelería, la capital española siguió siendo una ciudad vibrante con bares y terrazas llenos.Las elecciones del 4 de mayo fueron convocadas por la propia Ayuso, que rompió su acuerdo de Gobierno con los liberales de Ciudadanos aprovechando una carambola política —la ruptura de un pacto similar en la Región de Murcia— para medirse en las urnas en un momento de auge de su popularidad.Al ser unos comicios anticipados, el Gobierno que salga elegido solo dispondrá de dos años para aplicar su programa antes del fin de la legislatura. Por ello, más allá de la gestión de la región, uno de los atractivos de estos comicios está en el movimiento de fichas en el tablero de la política nacional.Derecha sin centroPor ello, más que amenazar la estabilidad del Gobierno, los analistas apuntan que en estas elecciones lo que sí se juega es la reconfiguración de la derecha, sobre todo teniendo en cuenta que las encuestas auguran el hundimiento definitivo de la opción liberal de Ciudadanos y que, por mucho que vaya a ser la más votada, Ayuso necesita pactar con la ultraderecha de Vox para lograr la mayoría absoluta.Según los últimos estudios del CIS, si hubiera unas elecciones generales, el Partido Popular —encabezado a nivel nacional por Pablo Casado— quedaría en segundo lugar con el 20,6% de los votos y Vox tendría el tercer puesto con un 15,4. En el caso de Madrid, el CIS pronostica que el PP de Ayuso ganará las elecciones (36,7% de votos) con Vox en quinta posición (8,2% de votos).Esa es la paradoja de Ayuso. Su duro discurso de derechas deja a Vox en una posición marginal, pero al mismo tiempo es la mejor baza de los ultraderechistas para tocar poder, ya que necesita su apoyo para Gobernar. Esta circunstancia llevó en distintas ocasiones a Ayuso a descartar la posibilidad de un cordón sanitario contra la ultraderecha, algo que los conservadores sí hacen en Francia o Alemania."Yo no hago cordones contra nadie pero no voy a pactar con el desastre, que es lo que es el PSOE. Son una calamidad para España", dijo Ayuso recientemente en un acto electoral.Una victoria contundente de Ayuso —a la que ninguna encuesta da opciones de alcanzar la mayoría en solitario— llevaría a Vox por primera vez a un Gobierno autonómico en España y al mismo tiempo, abrirá un cuestionamiento de cuál debe ser el rumbo de los conservadores.A su modo de ver, esto puede cambiar tras el 4 de mayo. "En Madrid hay una candidata del Partido Popular que compite muy bien contra la ultraderecha entre otras cosas porque asume parte de sus postulados populistas. (…) Si Ayuso consigue un buen resultado se puede convertir en un referente a nivel nacional, propiciando un giro a la derecha en el Partido Popular que además viene alentado por la desaparición de Ciudadanos y la falta de competencia de centro", añade.Madrid no es EspañaEn sus apariciones públicas Ayuso suele decir que "Madrid es España dentro de España", una frase con la que en distintas ocasiones defendió que la región capitalina necesita un trato especial a la hora de abordar la pandemia de coronavirus por su carácter estratégico en lo económico.Sin embargo, los expertos advierten que, por mucho que pueda salir reforzado el liderazgo de Ayuso en estas elecciones, no hay garantías de que unos buenos resultados en Madrid sean extrapolables al resto del país."Ayuso muchas veces intenta buscar una identificación de ese espacio geográfico con una realidad como la española, aunque no es exactamente lo mismo. Desde el momento en que la campaña electoral y los mensajes se nacionalizan, es verdad que estos resultados electorales van a tener una proyección directa sobre los diferentes partidos, pero porque se ha buscado esta trasposición", señala Jonatan Garcia, profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco.De hecho, advierte que Madrid tiene "una sociología electoral muy concreta: eminentemente urbana, con un nivel formativo significativo, más renta per cápita que la media y un porcentaje de población inmigrante significativo", lo que hace que "trasladar los resultados resulte difícil" a nivel nacional.¿Y la izquierda?Tanto las encuestas como la historia reciente apuntan a que la opción más probable es que la derecha mantenga su feudo electoral en Madrid. Sin embargo, los partidos de izquierda movilizaron importantes recursos para estas elecciones.El caso más destacado es el del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que dejó su cargo como vicepresidente del Gobierno para ser candidato en Madrid. Según sus propias palabras, lo hizo porque "Madrid está ante un enorme riesgo, que es un riesgo para toda España: un Gobierno de ultraderecha con Ayuso y Vox".Con este movimiento consiguió rescatar de la irrelevancia a su partido dentro del puzzle electoral madrileño avivando las pocas esperanzas de una victoria de la izquierda, aunque las encuestas pronostican que Unidas Podemos seguirá siendo la opción minoritaria en ese espacio por detrás del Partido Socialista y de Más Madrid, una escisión del partido de Iglesias en el ámbito madrileño.Pero sobre todo, la jugada propicia un cambio de rostros en Unidas Podemos para tratar de revitalizar el movimiento que en 2014 irrumpió quebrando sistema de partidos de España. Tras su marcha del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió una de las cuatro vicepresidencias del Ejecutivo, afianzándose como la apuesta para un relevo en la formación de izquierdas.Sin embargo, la mera voluntad de buscar un relevo no es suficiente. Iglesias sigue siendo el rostro del partido que él mismo fundó y que dirigió durante siete años hasta hacerse un hueco en el Gobierno de España. Por ello, en estas elecciones también regionales también se juega parte del futuro de Podemos."Un mal resultado de Podemos en Madrid puede conllevar una cierta reforma de ese espectro de la izquierda (...) Estos movimientos suponen un cambio en el liderazgo de Podemos y este cambio de liderazgo también supone una reestructuración de la política del partido", resume Jonatan Garcia.

