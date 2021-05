https://mundo.sputniknews.com/20210502/amenazas-de-muerte-y-carteles-xenofobos-marcan-el-tono-de-la-tensa-campana-en-madrid-1111822469.html

Amenazas de muerte y carteles xenófobos marcan el tono de la tensa campaña en Madrid

Amenazas de muerte y carteles xenófobos marcan el tono de la tensa campaña en Madrid

MADRID (Sputnik) — La carrera para las elecciones autonómicas en Madrid se preveía tensa, pero los niveles de crispación vistos en las últimas semanas...

españa

4m: elecciones a la comunidad de madrid

política interna

elecciones

madrid

En los comicios regionales del próximo 4 de mayo se juegan importantes partidas para la política de España. Según auguran las encuestas, tras estos comicios la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se consolidará como figura clave del conservador Partido Popular, aunque si quiere derrotar a la izquierda se verá obligada a buscar un pacto para gobernar la región junto a Vox, enterrando la idea de un cordón sanitario que aparte a la ultraderecha del poder.Con tanto en juego, y en un contexto de choque frontal entre bloques de izquierda y derecha sin nada en medio ante el declive del partido liberal Ciudadanos, la campaña fue de alto voltaje.Vox protagonistaLa cosa ya venía caliente incluso antes del arranque oficial de la campaña. La decisión de Vox de presentar su candidatura en la "Plaza Roja" del barrio Vallecas —un bastión de la izquierda madrileña— acabó en disturbios después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, se encarara con varios de los vecinos que protestaban para boicotear el acto.Después de eso, ya durante la campaña, la ultraderecha siguió siendo protagonista con la colocación de un cartel xenófobo en la céntrica Puerta del Sol. El cartel de Vox utilizaba datos falsos para insinuar que los menores extranjeros no acompañados —los conocidos como MENA, niños migrantes que están lejos de su país sin adultos a su cargo— reciben cuantiosas ayudas sociales que no llegan a los españoles.El panel publicitario —en el que aparece un joven negro con actitud amenazante oculto tras una capucha y una máscara frente a una anciana blanca— despertó gran indignación por su semejanza con las técnicas de criminalización de los judíos empleadas por el nazismo en Alemania. Más de 200 organizaciones humanitarias, incluyendo a Unicef o Save The Children, firmaron un manifiesto de condena a "los bulos" y el "discurso de odio" contenidos en el cartel de Vox.Además, varios partidos denunciaron ante la Fiscalía que el cartel podía ser constitutivo de un delito de odio. Un juzgado de instrucción de Madrid acordó archivar la causa. Sin embargo, la Fiscalía pidió este sábado la reapertura de la causa al considerar que en el cartel "subyace la idea de generar rechazo y de dar una respuesta social negativa" hacia un colectivo vulnerable.Sobres con balasEl tenso ambiente de campaña subió todavía más de temperatura con la llegada de las amenazas de muertes a líderes políticos. El jueves 22 de abril se conoció que Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y candidato en Madrid por el partido izquierdista Unidas Podemos, había recibido un sobre con cuatro balas y amenazas de muerte a su padre, su madre y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero.Ese mismo día también recibieron sobres con balas el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. En total, estas personas recibieron siete balas del calibre 7,62, las que utilizaba el antiguo fusil de asalto CETME del Ejército y las Fuerzas de Seguridad de España.El uso de balas de CETME, unido al empleo de argot policial en las amenazas —la palabra "taponazos" como sinónimo de "disparos"—, sugieren que el remitente podría tener algún tipo de vinculación con los cuerpos de seguridad nacionales. El Ministerio del Interior, que sigue investigando el origen de las cartas, otorgó credibilidad a las amenazas y aumentó la escolta de sus receptores.Los partidos de izquierda no dudaron en buscar responsables políticos, señalando de inmediato al discurso de la derecha y la ultraderecha como causa de las amenazas. "Esto es otra consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha", opinó Pablo Iglesias.El candidato de Unidas Podemos aprovechó el suceso para denunciar que su partido —y él mismo— llevan tiempo sufriendo episodios similares de acoso, aunque con menos repercusión mediática. En concreto, recordó que desde hace meses tiene manifestaciones casi diarias frente a su domicilio privado, que un legionario retirado se grabó en vídeo disparando con munición real a fotos suyas y de otros integrantes del Gobierno o que una sede de su partido en Murcia fue atacada recientemente con un cóctel molotov.La mañana siguiente tras recibir la carta, Iglesias tenía previsto participar en un debate radiofónico con otros candidatos, pero decidió abandonar el estudio tras un tenso enfrentamiento con Rocío Monasterio, la candidata de Vox, que puso en duda la veracidad de esas amenazas. El debate prosiguió sin Iglesias hasta que los otros dos candidatos de izquierda —Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid)— decidieron abandonar la tertulia en solidaridad con su competidor.En medio de estas polémicas, solo un día más tarde llegaría una nueva amenaza. En este caso fue la ministra de Turismo, Reyes Maroto —que se postula como vicepresidenta regional si gana el PSOE— quien recibió una carta con una navaja aparentemente ensangrentada en su interior.En este caso el responsable, una persona con esquizofrenia, se identificó a sí mismo en el remitente, ofreciendo su dirección real, tras lo que fue localizado y detenido.Más amenazasLas cuatro cartas con amenazas llegaron a altos cargos de la administración española, generando un nuevo fente de polémica que obligó a los servicios de Correos abrir una investigación para conocer por qué no se interceptaron los sobres antes.En cualquier caso, las amenazas prosiguieron: el martes se interceptó en Barcelona una carta con cartuchos de bala dirigida a Isabel Díaz Ayuso.Lejos de calmar los ánimos, la inclusión de Ayuso entre las personas amenazadas se convirtió en un nuevo elemento de enfrentamiento, ya que en este caso la receptora decidió restar importancia a las amenazas, acusando a la izquierda de aprovechar lo sucedido para jugar un papel de víctima. "Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y darles la importancia que tienen: ninguna", dijo la candidata.Finalmente llegarían otras dos amenazas más. Una carta con mensajes intimidatorios por escrito a Iglesias que fue enviada a la Guardia Civil y otro sobre con dos balas, en este caso remitidas al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España.¿Por qué?A la espera de que las investigaciones puedan arrojar más luz sobre los autores de las amenazas y sus motivos, analistas consultados por Sputnik apuntan que la crispación vivida en las últimas semanas es consecuencia de un paulatino proceso de radicalización del discurso político.Según su análisis, se puede percibir una "trayectoria bastante ascendente" en la radicalización de los partidos políticos en España, sobre todo desde la fallida moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2020.No obstante, Bayón destaca que ya incluso antes "se había elevado bastante el tono", destacando como hito el momento en que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó a Pedro Sánchez de dar un golpe de Estado tras ascender al poder mediante la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018."Al final tenemos un escenario político en el que se ha escuchado una deslegitimación absoluta del adversario político. Los dos partidos de izquierda que ocupan el Gobierno han escuchado acusaciones de golpismo o de ser ilegítimos. Este tipo de descalificaciones al final aminoran la credibilidad de la democracia y son muy fácilmente asimilables por los grupúsculos o individuos más ultras", señala.Además, el hecho de que la opción liberal de Ciudadanos apenas cuente en el puzzle electoral madrileño, empujó a los partidos a polarizar su discurso, ensanchando su base hacia izquierda o derecha, pero nunca hacia el centro.Esto se refleja a la perfección si se observa cuál fue el principal lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso —comunismo o libertad— o con los continuos llamados de los partidos de izquierda a votar en masa para frenar el auge de posturas fascistas.

madrid

