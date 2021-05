https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111829076.html

España espera alcanzar en las próximas horas los 5 millones de vacunados

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, informó que para este lunes 3 o martes 4 se espera en el país alcanzar los cinco... 03.05.2021, Sputnik Mundo

"Sería en la semana que el presidente del Gobierno dijo que se iba a cumplir. El viernes teníamos 4,6 millones de compatriotas con pauta completa. Las comunidades autónomas no han parado este viernes, sábado y domingo de vacunar", añadió Darias en una comparecencia ante los medios en Asturias, adonde acudió para recibir un cargamento de 46.800 vacunas de Pfizer, junto con las autoridades regionales.El pasado mes de abril, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a ir cumpliendo una serie de cifras de vacunados con el paso de las semanas, hasta alcanzar el 70 por ciento de la población para finales de agosto.En primer lugar, prometió más personas con las dos dosis que con contagios, un hito ya alcanzado; en segundo lugar, 5 millones de vacunados para la semana del 3 de mayo y ahora el siguiente paso anunciado es alcanzar los 10 millones para la primera semana de junio.La ministra también se mostró reacia a la vuelta de público a los estadios de fútbol en los dos meses que le quedan de temporada a la liga profesional española de este deporte. "Lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable", dijo Carolina Darias. LaLiga, entidad organizadora de la competición de primera y segunda división del fútbol profesional español, reaccionó inmediatamente poco después y mostró su desacuerdo en un comunicado.Además, anunciaron una próxima reunión urgente con la entidad organizadora de la liga profesional de baloncesto, la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto), para tratar la cuestión que dijeron considerar "discriminatoria e incoherente".Finalmente, la titular de la Sanidad española consideró una vez más que las regiones tienen recursos legales necesarios para establecer medidas sanitarias a partir del 9 de mayo, que es cuando decae el Estado de Alarma en el país y que el Gobierno anunció ya que no iba a prolongar, pese a la petición de algunos territorios donde hay numerosos contagios, como el País Vasco.

