EEUU: los talibanes enfrentarán sanciones y aislamiento si obstruyen el acuerdo de paz afgano

EEUU: los talibanes enfrentarán sanciones y aislamiento si obstruyen el acuerdo de paz afgano

WASHINGTON (Sputnik) — El movimiento talibán enfrentará sanciones y el aislamiento de EEUU y sus aliados si obstruye los esfuerzos por lograr un acuerdo de paz... 27.04.2021

afganistán

oriente medio

"Pero si se negoció el trato y, a cambio, yo buscaba una toma de poder militar, opuesta en el terreno a Estados Unidos, así como a otros aliados, socios y la región. Enfrentaremos el aislamiento, la oposición regional, la sanciones y la represalia internacional", dijo Khalilzad durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.AcuerdoRespecto al acuerdo de paz alcanzado por Estados Unidos y el movimiento talibán (proscrito en Rusia), Khalilzad aseguró que fue el mejor posible dadas las circunstancias.Mantener la pazEl despliegue de fuerzas de paz de la ONU en Afganistán tras la retirada de las fuerzas estadounidenses es una posibilidad, pero aún no ha surgido, aseguró el representante especial de Estados Unidos para la reconciliación de Afganistán.Consecuencias para PakistánLos líderes paquistaníes entienden que su país enfrentará graves consecuencias si Afganistán estalla en una guerra civil entre los talibanes y el Gobierno afgano, añadió Khalilzad."Los líderes de Pakistán han enfatizado públicamente y ante los funcionarios estadounidenses que no apoyan una toma militar por parte de los talibanes. Creo que comprenden que no solo Afganistán, sino que su país también enfrentará graves consecuencias en caso de que regrese a una guerra civil más amplia", dijo.

