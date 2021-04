https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111631443.html

Vicepresidente de Afganistán asegura que retirada de tropas extranjeras no afectará seguridad

Vicepresidente de Afganistán asegura que retirada de tropas extranjeras no afectará seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — La retirada de las tropas extranjeras de Afganistán no afectará la seguridad del país, declaró el vicepresidente afgano Amrullah Saleh. 27.04.2021, Sputnik Mundo

"La retirada de las fuerzas extranjeras no creará ningún vacío porque las Fuerzas Armadas afganas pueden garantizar la seguridad y defender el territorio… Es imposible quebrantar la fuerza de los militares afganos", dijo Saleh en una reunión en el Palacio Presidencial.El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, declaró en esa misma reunión que su país "no será aislado" y que el nuevo período histórico brindará nuevas posibilidades.La agencia AP ya había comunicado, citando una fuente en el Ministerio de Defensa de Afganistán, que los militares estadounidenses están preparándose para salir del país.Según declaró la semana pasada el general Austin Scott Miller, comandante del Ejército de EEUU y de la coalición internacional en Afganistán, ya ha comenzado la retirada del contingente norteamericano de varias bases militares.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los grupos amados del movimiento radical talibán (calificado como organización terrorista por la ONU y proscrito en Rusia).El Gobierno afgano y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el 12 de septiembre de 2020, un proceso que no ha llevado al cese de las hostilidades.

