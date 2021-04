https://mundo.sputniknews.com/20210426/la-pandemia-y-el-chocolate-marcan-los-actos-por-el-84-aniversario-del-bombardeo-de-guernica-1111576705.html

La pandemia y el chocolate marcan los actos por el 84 aniversario del bombardeo de Guernica

La pandemia y el chocolate marcan los actos por el 84 aniversario del bombardeo de Guernica

Diversas ofrendas florales a víctimas y supervivientes, así como un homenaje al periodista británico que difundió la noticia al mundo, tienen lugar en la villa... 26.04.2021, Sputnik Mundo

Como cada 26 de abril, en el municipio de Guernica discurren actos para recordar la tragedia, cuando un lunes de 1937 una escuadrilla de aviones de la Legión Cóndor de la Luftwaffe y de la Aviación Legionaria Italiana arrasaron la ciudad arrojando un mínimo de 31 toneladas de bombas incendiarias y provocando la muerte de un tercio de la población de entonces.Como en 2020, en esta ocasión los eventos conmemorativos discurren de manera limitada a causa de la pandemia. Justo al mediodía tuvo lugar una ofrenda floral en torno a la estatua dedicada a José Labauria, alcalde de Guernica en el momento del bombardeo, y después se procedió a homenajear a George L. Steer, periodista sudafricano del diario británico The Times, que dio cuenta de los sucesos en sus crónicas desde el País Vasco. A las 15:45 de la tarde, hora local, las sirenas y las campanas han vuelto a sonar en Guernica. Es el momento exacto en que se produjo la masacre. Después ha seguido una ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas, a la que han asistido una pareja de supervivientes y algunas autoridades políticas. Este último acto ha tenido lugar en el cementerio de Zallo, con presencia del lehendakari Íñigo Urkullu, el jefe del Gobierno vasco. El Guernica en chocolateProfesionales vascos de repostería han recreado una versión en chocolate del cuadro de Picasso, la cual se inauguró el 25 de abril en la propia villa de Guernica en calidad de exposición de itinerante de cara a la conmemoración de la tragedia. Unos 40 maestros pasteleros han participado en su creación, cuya iniciativa partió de la Federación Vasca de Gastronomía Dulce Artesana. Sus dimensiones (3,49 m x 7,77 m) son exactamente las mismas que el lienzo del genio malagueño, que refleja la devastación causada y el sufrimiento humano.Un crimen contra civilesEl bombardeo, cuyo nombre fue Operación Rügen, fue perpetrado durante la Guerra Civil Española por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que combatían del lado del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. El 26 de abril de 1937 era día de mercado, adonde confluía gente no sólo de Guernica, llegando a congregar a más de 10.000 personas a lo largo del día y en menos de un kilómetro cuadrado. La villa tenía también un marcado carácter simbólico, al ser el lugar donde se enraízan las libertades forales de los vascos y su significado cultural. Su emplazamiento geográfico le hacía servir de nudo de comunicaciones y en su término municipal funcionaban tres fábricas de armamento. Se estima que el ataque se llevó a cabo para analizar el efecto de las bombas incendiarias, algo que atestiguan las evidencias de vuelos de reconocimiento posteriores para estudiar el resultado del bombardeo. Tuvo una duración de una hora y 20 minutos, ocasionando la destrucción de más del 85% de las construcciones de la localidad. Según datos del Gobierno vasco, 1.654 personas perdieron la vida y 889 resultaron heridas. El bando sublevado negó en todo momento la autoría del bombardeo, aunque George L. Steer reveló la misma en su crónica del 28 de abril de 1937, publicada en primera plana del británico The Times y del estadounidense The New York Times. Steer comprobó que el testimonio de los testigos que entrevistó era prácticamente idéntico e incluso recogió tres bombas de fabricación alemana sin explotar. Se suele admitir que Guernica ejerció de campo de pruebas, pues los nazis pergeñaron un modus operandi que luego también sufrieron muchas ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial.

