Hace 48 años el mundo se despidió del genio Pablo Picasso

A los 91 años, en su casa en Francia y acompañado por su esposa Jacqueline Roque, murió de un edema pulmonar Pablo Picasso, el genio de la pintura, el hombre

A los 91 años, en su casa en Francia y acompañado por su esposa Jacqueline Roque, murió de un edema pulmonar Pablo Picasso, el genio de la pintura, el hombre que no escribía nada, pero que lo pintaba todo, porque como él mismo lo dijo "igual que otros escriben su autobiografía, mis telas, acabadas o no, son las páginas de mi diario".Pablo Ruíz Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 en el seno de una familia acomodada. Fue gracias a la influencia de su padre, que también era pintor, que Picasso se acercó a la pintura y aprendió las reglas básicas del dibujo. Sin embargo, cuenta la historia, que desde muy temprano quiso tener su particular forma de pintar, alejándose de la técnica clásica de su padre.Siendo aún niño sus padres se mudaron a La Coruña y luego a Barcelona, donde empezó a estudiar en una escuela de pintura. En sus primeras obras plasmó retratos familiares, paisajes, escenas taurinas y palomas, como las que también pintaba su padre, y que luego se convertirían en un elemento predominante en toda su carrera.Contaba él mismo que cuando era un niño su madre le dijo: "Si te haces soldado, serás un general. Si te haces monje, terminarás siendo Papa. En lugar de eso me hice pintor y me convertí en Picasso".Tras finalizar su formación pictórica en Barcelona, Picasso alternó su estancia entre España y Francia, donde el suicidio de su gran amigo Carles Casagemas, le causó un gran impacto. Ese hecho lo trasladó al arte y dio inicio al conocido período azul de su obra. De esta etapa de cuatro años se conocen cuadros como Viejo Guitarrista, Evocación o La Vida.Luego, también en París, conoce a Fernande Oliver, quien se convirtió en su pareja y en su musa. Este amor fue el punto de inicio del período rosa, del que se recuerdan obras como Los dos hermanos o La familia de saltimbanquis.Años más tarde, una visita al Museo de Trocadero que presentaba una muestra de obras de arte africano, dio un vuelco en su pintura. Las esculturas de esas obras lo inspiraron para terminar un enorme cuadro donde retrataba a cinco mujeres en distintas posturas, con sus rostros parecidos a las máscaras africanas y rompiendo con todas las referencias del realismo. Este cuadro lo llamó Las señoritas de Avignon y con él no solo saltó a la escena internacional, sino que marcó el inicio del movimiento cubista.Ya siendo una referencia artística y gozando de todo el reconocimiento internacional, un día Picasso se enteró de que en España un escuadrón de aviones alemanes bombardeó la ciudad de Guernica. Su indignación y su dolor lo llevaron a pintar un cuadro de 3,49 por 7,77 metros que llamó Guernica, considerado no solo como una de las obras artísticas más importantes del siglo XX, sino uno los símbolos de la crueldad que vivió el pueblo español durante la Guerra Civil."La pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo", decía Pablo Picasso, quien fue un fervoroso militante a favor de la paz mundial y del Partido Comunista hasta el día de su muerte.Y aunque han pasado 48 años de su fallecimiento, a Pablo Picasso no solo se le recordará por ser uno el artista más prolífico de la historia con innumerables cuadros, esculturas, dibujos, grabados, sino por haberle enseñado al mundo que siempre habrá otras formas de ver y plasmar la realidad.

