Joe Biden, o las pataletas de un imperio en decadencia

Las sanciones lanzadas por EEUU y sus países franquicia en Europa son un culebrón que tienen su origen en la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, y en una... 23.04.2021, Sputnik Mundo

El culebrón de ChequiaSigue la cortina de humo diseñada por EEUU para distraer la atención de lo que verdaderamente ocurre, y sigue pertinaz el apoyo esperpéntico de sus escuderos de turno. En este caso, la Repúlica Checa sigue sosteniendo una versión a la que no apoya con pruebas. Primero dictó las expulsiones de los diplomáticos rusos, y luego buscó el pretexto: las explosiones en Vrbetice en 2014 que casualmente habrían sido perpetradas por los mismos sospechosos de haber estado involucrados en el caso Skripal en Reino Unido.Rusia rechaza este 'vale todo' que intenta poner con su relato EEUU y sus feligreses. Así, el portavoz del Kremlin calificó como absurdas, gratuitas, indignantes e infundadas a estas acusaciones, a las que atribuyó al rumbo antirruso por parte de Praga, que lleva haciendo un gran seguidismo desde hace unos años, de las pautas establecidas por Washington.También se pronunció la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al apuntar sobre el milagro que obraron los investigadores checos, que en menos de 48 horas resolvieron un caso que no habían podido resolver durante siete años. "Es una paradoja, pero prácticamente no hay material oficial sobre este caso", dijo al respecto.La comedia de ChequiaPor pedir, que no quede. Ese podría ser el slogan para esta campañita orquestada por República Checa contra Rusia. Su canciller, Jan Hamacek, declaró que Praga insta a sus aliados de la Unión Europea, incluso al zarpado Reino Unido, mostrar solidaridad y estudiar la posibilidad de expulsar a diplomáticos rusos.Y de paso, el ayuntamiento de Praga exigen a Rusia les devuelva una parte del parque Stromovka, en el que se encuentra la embajada rusa. Y llegó la respuesta de la cancillería rusa: explicó que el territorio en cuestión fue asignado a la Unión Soviética a principios de la década de los setenta en virtud de los acuerdos soviético-checoslovacos vigentes en aquel momento.Subrayó que tras la caída de la URSS, si Rusia o Chequia tenían preguntas o dudas con respecto a ese territorio, ambos países solían usar el mecanismo de consultas de expertos para resolver estas cuestiones. Añadió que si las autoridades de Praga optan por otras herramientas, hay que recordar que Chequia también "tiene mucha propiedad inmobiliaria en la calle Tverskaya", ubicada en el centro de Moscú.Rivas incide en que este tipo de políticas de Chequia no tiene ninguna efectividad. "Sólo está destinada a la opinión pública de la UE y atizada por el cambio de política de EEUU, y una presión de EEUU y algunos países europeos, los más fervientes aliados, sobre todo desde el punto de vista militar de EEUU, a los que les interesa ahora mismo crear este tipo de situaciones".

