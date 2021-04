https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111440572.html

Colombia alcanza cuatro millones de vacunados contra COVID-19 y espera tener cinco en mayo

Colombia alcanza cuatro millones de vacunados contra COVID-19 y espera tener cinco en mayo

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia alcanzó los cuatro millones de personas vacunadas contra el COVID-19 y el Gobierno prevé llegar a los cinco millones el próximo 4... 22.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-22T01:18+0000

2021-04-22T01:18+0000

2021-04-22T01:18+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1111440503_0:81:2985:1760_1920x0_80_0_0_c9acb43a0ec41bdef3d372dac2f9e5b5.jpg

Asimismo, anunció que el Ejecutivo se ha trazado la meta "de cinco millones de vacunados para el 4 de mayo". Colombia atraviesa en la actualidad el tercer pico de la pandemia, derivada de las celebraciones de Semana Santa a comienzos de abril, y según las autoridades se prevé que sea más fuerte que la segunda, registrada en enero a raíz de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, y más aún que la primera, en agosto de 2020.El Gobierno prevé vacunar a 35 millones de personas al cierre de 2021, lo que representa el 70% de la población, y con que espera lograr la inmunidad de rebaño.El 22 de abril, el Ministerio de Salud reportó 419 fallecidos, cifra que deja a Colombia cerca de las 70.000 muertes como consecuencia del COVID-19 desde que se registró el primer caso de contagio en el país, el 6 de marzo de 2020.Hasta el momento son 69.596 las víctimas mortales.El número de contagiados durante la jornada fue de 17.212 , una de las cifras más altas de la pandemia, y en total son 2.701.313 casos reportados en el país.También el 22 de abril el país también recibió 549.900 dosis de la inmunización contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, que, según el Gobierno, "sirven para continuar con la ejecución del Plan Nacional de Vacunación", que comenzó el pasado 17 de febrero.En total se espera que en mayo Colombia complete cerca de 14 millones de vacunas contra el COVID-19 recibidas, de las más de 65 millones que ha acordado para inmunizar el 70% de la población, para lo cual también emitió la resolución 507 del Ministerio de Salud, que autoriza a particulares la compra de dosis.Sin embargo, el 22 de abril Pfizer comunicó que no negociará dosis de su vacuna con los privados y que, en cambio, mantendrá las negociaciones con los gobiernos."En el contexto actual de emergencia por la pandemia, no está prevista la venta a privados de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19. Para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de emergencia global, las compañías están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con los gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales como el mecanismo Covax", señaló la farmacéutica en un comunicado.Otros laboratorios a los que Colombia ya ha comprado vacunas, como Sinovac y AstraZeneca, no se han pronunciado aún sobre el tema.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/inyeccion-de-humor-lo-tragicomico-de-vacunarse-contra-covid-19-en-america-latina-1110949297.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacuna contra coronavirus, colombia