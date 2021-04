https://mundo.sputniknews.com/20210408/inyeccion-de-humor-lo-tragicomico-de-vacunarse-contra-covid-19-en-america-latina-1110949297.html

Inyección de humor: lo tragicómico de vacunarse contra COVID-19 en América Latina

Abocados a campañas de vacunación de una magnitud inédita, los países latinoamericanos extreman sus esfuerzos para cumplir protocolos que requieren ser

Abocados a campañas de vacunación de una magnitud inédita, los países latinoamericanos extreman sus esfuerzos para cumplir protocolos que requieren ser perfectamente ordenados y evitar fallas que podrían significar retrasos en el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño o, peor, hacer que se pierdan dosis por el camino.Muchas veces, sin embargo, la perfección exigida por la campaña de vacunación más intensa de la historia de la humanidad puede chocar con la idiosincrasia latinoamericana, despreocupada e informal en algunos sentidos. Así, la región ha vivido varios casos de errores insólitos, decisiones absurdas e intentos pintorescos por saltarse la fila para inmunizarse.Top 5 insólito sobre vacunas y COVID-19 en América Latina: ¿nos reímos o lloramos? La espera para conseguir turno para vacunarse contra el COVID-19 puede parecer interminable para muchos jóvenes que no se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Eso parecen haber pensado dos hombres de 30 y 35 años de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México que, ansiosos por vacunarse, decidieron disfrazarse de adultos mayores para obtener las dosis.Según reportó el diario mexicano La Jornada, los dos hombres se presentaron en un vacunatorio con documentos falsos, intentando usurpar la identidad de dos adultos mayores. Por si fuera poco, los hombres intentaron emular la apariencia de dos ancianos, para lo que se colocaron canas artificiales en el cabello y cejas.Para que la caracterización artificial no fuera tan obvia, ambos concurrieron con caretas de protección que escondían sus rostros. Su plan pareció funcionar porque ambos lograron recibir la dosis. Sin embargo, fueron descubiertos cuando realizaban los últimos pasos del proceso, ya que una funcionaria se percató de que sus voces no correspondían a la de adultos mayores.Los dos hombres fueron detenidos y deberán permanecer en prisión preventiva al menos durante un mes. La investigación comprobó que los dos impostores son reconocidos jugadores de la saga de videojuegos FIFA de EA Sports.Las autoridades de Ciudad de México confirmaron que, a pesar de que cometieron un delito para vacunarse, ambos recibirán la segunda dosis de las vacunas en virtud de su derecho a la salud.El Estadio Único de La Plata es, además del mayor escenario deportivo de la capital de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares que el gobierno provincial escogió como uno de los centros de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad.La polémica se encendió sobre el mediodía del 7 de abril cuando las redes sociales se hicieron eco de un puñado de personas que se había presentado en el estadio para recibir su vacuna, solo para descubrir que los turnos habían sido cancelados. Lo más discutido fue la razón de la suspensión: el partido de fútbol previsto para esa noche entre River Plate y Atlético Tucumán.El enojo de los platenses porque un partido de fútbol obligue a suspender una jornada de vacunación llevó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires a rever su decisión. Así fue que sobre la tarde se restituyó la vacunación y las personas que concurrieron pudieron ser inoculadas.De todas formas, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se aclaró que las 120 personas cuyos turnos habían sido reprogramados por el partido habían recibido una notificación el día anterior.El proceso de vacunación en Colombia avanza lentamente y no está exento de irregularidades. De hecho, un informe de Contraloría de Colombia —organismo encargado de fiscalizar al Estado— difundido este 8 de abril de 2021 señala que más de 1.200 personas recibieron una vacuna sin tener más de 60 años ni estar en ninguno de los grupos de riesgo previstos en la primera etapa de inmunización.Sin embargo, el dato no es el más llamativo del informe. El ente público alertó además que se detectó que 20 personas recibieron ya su primera dosis de la vacuna pese a que figuran como fallecidos en los registros públicos colombianos.Uno de los desafíos de los programas de vacunación en cada país es organizar la distribución de vacunas de diferentes fabricantes y tecnología entre la población. Ese fue uno de los problemas que presentó Chile, a pesar de ser el mejor país latinoamericano y uno de los mejores del mundo en su ritmo de inoculación.En efecto, a mediados de marzo el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, admitió que 10 personas habían recibido una primera dosis de Pfizer y una segunda de Sinovac, incumpliendo el protocolo de inmunización que requiere que reciban dos dosis de la misma vacuna para lograr la protección prevista.El ministro aseguró que se trataron de "casos puntuales" y adelantó que los afectados volverán a ser vacunados con la segunda dosis de Pfizer, aunque recién 21 días después de la Sinovac.También en Colombia, una enfermera ha protagonizado uno de los episodios más insólitos vinculados a la vacunación contra el COVID-19.A mediados de marzo, una mujer de 92 años del municipio de Neiva, en el departamento de Huila (sureste), denunció que una enfermera le colocó dos dosis en menos de un minuto. Según recogió el diario El Tiempo, la colombiana concurrió al hospital al que había sido convocada para vacunarse y cumplió con los pasos previos hasta sentarse en el vacunatorio, a la espera de la inyección.De acuerdo con su relato, tras recibir la inyección sin problemas, permaneció sentada en el mismo asiento —se instruye a los adultos mayores que aguarden media antes de levantarse—. La enfermera, en tanto, salió de la habitación.La mujer escuchó que la enfermera regresó a los pocos minutos pero recién pudo reaccionar cuando la trabajadora volvió a inyectarla en el mismo brazo, esta vez provocándole dolor. La mujer aseguró que intentó detener a la enfermera pero no pudo impedir que aplicara la dosis.Las autoridades sanitarias de la localidad aseguraron que se trató de un fallo "individual" de la enfermera y no del procedimiento, al tiempo que ordenaron un seguimiento de la salud de la paciente.

