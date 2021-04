https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111421101.html

Israel derrocha cientos de millones en alimentos cada año

"Para ilustrar las conclusiones [del estudio], además de las enormes cantidades de comida que se desperdician cada año, los siguientes recursos también son

2021-04-21T17:17+0000

"Para ilustrar las conclusiones [del estudio], además de las enormes cantidades de comida que se desperdician cada año, los siguientes recursos también son innecesariamente consumidos: 1.260 millones de kWh de electricidad, que son el equivalente a la electricidad total necesaria para producir todos los ordenadores y equipos electrónicos de Israel cada año; 70.000 toneladas de combustible que pueden alimentar 160.000 vehículos en Israel anualmente, 180 millones de metros cúbicos de agua fresca, que podría llenar 56.000 piscinas olímpicas o que sería el equivalente de cada ciudadano israelí tomando una ducha a diario durante un año; 247.000 acres de tierra agraria, equivalente a la ciuad de Tel Aviv multiplicada por 20", decía el comunicado de Leket Israel.En honor del Día de la Tierra, que se celebra mundialmente el 22 de abril, la ONG, una organización israelí de rescate de comida, publicó su quinto informe sobre el desperdicio de alimentos en cooperación con el Ministerio de Protección Medioambiental.El informe señala que el desperdicio de comida en el país sobrepasa los 980 millones de dólares al año y representa el 35% del volumen de residuos municipales.Los problemasEl mayor despilfarro se concentra en el innecesario gasto de recursos de agua y tierra, 428 millones de dólares aproximadamente. Unos 306 millones de dólares son el resultado de gases de efecto invernadero y contaminación y cerca de 244 millones vienen de la recogida y procesamiento de basura.Y mientras los gases de efecto invernadero causan desperdicio de alimentos, estos provocan también aquellos gases. Se estima que el 6% de todos los gases de este tipo en el país provienen directamente de los desperdicios alimentarios. El informe señala que esas cifras son comparables a las emisiones de los mismos gases de 1,6 millones de vehículos por año.Sin embargo, la intención de este estudio no es solo señalar lo que no funciona, sino apuntar a la solución de los problemas: dice que más de la mitad de esas pérdidas podrían salvarse si la comida fuera utilizada de manera correcta.El informe señala que aproximadamente un tercio de los israelíes indica que su gasto en fruta y verdura se ha incrementado en por lo menos 30 dólares semanales desde el comienzo de la crisis sanitaria del COVID-19. Pero eso no es todo: un 4% de los consultados decían que están ganando por debajo del salario mínimo y aún así tiran a la basura más del 30% de la comida que compran semanalmente.Las solucionesPara evitar este desfase, la ONG Leket Israel indica que los israelíes necesitan ahorrar alrededor de un 20% de la comida que tiran, si lo hicieran, estarían ahorrando más de 195 millones de dólares.Además, la ONG señala que así se ahorrarían unos 80 millones de metros cúbicos de agua, 250 millones de kWh de electricidad y miles de toneladas de combustible. También unos 67 millones de dólares serían ahorrados en la cruzada contra los gases de efecto invernadero.Y según Noga Gorin el único modo de lograrlo "es educando desde la primera infancia, que esté tan impreso en la mente y los corazones de los ciudadanos como lo está, por ejemplo, el amor a su país. Porque cuidar el planeta es mucho más grande que el amor a la patria y la gente aún está muy ciega a ese respecto".

Rosa Bronstein

Rosa Bronstein

