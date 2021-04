https://mundo.sputniknews.com/20210420/playlist-conciertos-virtuales-y-series-para-celebrar-el-dia-de-la-tierra-1111393265.html

Playlist, conciertos virtuales y series para celebrar el Día de la Tierra

Playlist, conciertos virtuales y series para celebrar el Día de la Tierra

El cambio climático, el plástico en los océanos, el calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones: todas estas catástrofes atentan a diario al

2021-04-20T21:52+0000

2021-04-20T21:52+0000

2021-04-20T21:52+0000

estilo de vida

día de la tierra

cambio climático

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108921/91/1089219195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8558f1c0b0d153c4c71a4209d0a9def8.jpg

El cambio climático, el plástico en los océanos, el calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones: todas estas catástrofes atentan a diario al planeta Tierra y sus ecosistemas. Por ello, el Día Internacional de la Tierra se conmemora con el fin de concientizar acerca de todas estas problemáticas, e instar a los Gobiernos y a la ciudadanía a generar los cambios que permitan combatirlas. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) una nueva enfermedad infecciosa —como la que en este momento es pandemia— emerge en los humanos cada 4 meses: de estas enfermedades, el 75% provienen de animales, lo que muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental."Restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva", asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ello, muchas organizaciones se han encargado de difundir la celebración del Día Internacional de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril. Este año, las iniciativas están cargadas de actividades culturales: playlist, conciertos virtuales, y series documentales.La playlist del Día de la TierraPara la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) "todos los días son el Día de la Tierra", según asegura su página web. Allí, señalan lo fundamental que es el trabajo de los astronautas para las políticas climáticas globales, que deben comprender que "la Tierra funciona como un sistema y cómo la actividad humana está cambiando los procesos de la naturaleza, lo que acelera el cambio climático". Por ello, para difundir la relevancia de la fecha, la ESA hizo su propia playlist en Spotify, donde se reúnen canciones que tratan sobre nuestro planeta, y lo necesario de cuidarlo y mantenerlo vivo. Allí podrás encontrar clásicos como What a wonderful world, interpretada por Sam Cooke, Lovely Day, de Bill Withers, y Waiting on the world to change, de John Mayer. Concierto virtual del Día de La TierraNational Geographic también decidió celebrar el Día de La Tierra, y decidió organizar un concierto virtual en el que participarán artistas de diversos géneros musicales. En este video de difusión puedes ver la grilla del evento. La jornada se transmitirá en vivo el 21 de abril a las 8:30 pm EDT, tendrá como eje la música cómo forma de concientizar acerca de la importancia de la conservación del medio ambiente. Estreno de Secrets of the WhalesEl 22 de abril a medianoche, exactamente en la fecha del Día de la Tierra, estrenará en la plataforma de streaming Disney Plus la serie documental Secrets of the Whales (Los secretos de las ballenas, en español).Producida por el cineasta y explorador James Cameron en conjunto con National Geographic, la serie "indaga en el epicentro de la cultura de las ballenas para experimentar las extraordinarias capacidades comunicativas e intrincadas estructuras sociales de cinco distintas especies: orcas, jorobadas, belugas, narvales y cachalotes", describe la plataforma Disney Plus. Aquí puedes ver el tráiler: Y tú, ¿estás listo para celebrar el Día de la Tierra?

https://mundo.sputniknews.com/20210413/presidente-argentino-y-enviados-de-biden-abordan-cambio-climatico-en-almuerzo-virtual-1111134265.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

día de la tierra, cambio climático, arte y cultura