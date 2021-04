https://mundo.sputniknews.com/20210420/moscu-indignada-por-las-acusaciones-falsas-de-implicacion-en-explosiones-en-un-arsenal-checo-1111380434.html

Moscú, indignada por las acusaciones falsas de implicación en explosiones en un arsenal checo

Moscú, indignada por las acusaciones falsas de implicación en explosiones en un arsenal checo

"Es una paradoja, pero prácticamente no hay material oficial sobre este caso. Durante siete años, las autoridades oficiales de la República Checa no pudieron

"Es una paradoja, pero prácticamente no hay material oficial sobre este caso. Durante siete años, las autoridades oficiales de la República Checa no pudieron responder a la pregunta de quién tiene la culpa, ni siquiera pudieron contestar qué pasó allí", aseguró la portavoz de la Cancillería rusa.La víspera, el fiscal general de la República Checa, Pavel Zeman, afirmó que los sospechosos de estar involucrados en el caso Skripal —los rusos Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov—, están relacionados con las explosiones en Vrbetice en 2014. El 17 de abril, la Policía checa declaró en búsqueda a esos dos ciudadanos rusos en el marco de una investigación "de un crimen grave", acusados también por Londres de estar detrás del presunto envenenamiento del exagente Serguéi Skripal y su hija en Salisbury con una sustancia neuroparalizante, en 2018.El primer ministro checo, Andrej Babis, denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertos en un depósito de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, en 2014.A su vez, el titular interino de Exteriores, Jan Hamacek, anunció la expulsión de 18 empleados de la Embajada rusa en Praga señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Moscú, por su parte, rechazó las acusaciones por ser "absurdas" y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia que se observa en los últimos años y también a la "mano de Estados Unidos".El 18 de abril, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró personas no gratas a 20 diplomáticos checos a los que les dio 24 horas para abandonar el país. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, considera que las acusaciones checas de implicación en las explosiones en el almacén de Vrbetica en 2014, además de "ser gratuitas e infundadas son, por supuesto, indignantes".Sobre la declaración checa de que los rusos Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov están relacionados con las explosiones en Vrbetice, Peskov dijo que no tiene fundamento y "no es motivo para algún tipo de análisis". El portavoz del Kremlin, asimismo señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, aún no ha planeado sostener una conversación telefónica con las autoridades checas.En otras noticiasLa Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) necesita mantener el diálogo con Rusia, declaró este 20 de abril la canciller federal de Alemania, Angela Merkel.Sería "incorrecto" cerrar todos los canales de diálogo con Rusia. La tarea del Consejo de Europa es "tolerar opiniones y posiciones diferentes”. Eso es importante, porque gracias a ese tipo de discusiones "se puede prestar asistencia a personas" en diversos Estados, indicó la canciller alemana.Estos y otros temas en El Punto.

