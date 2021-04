https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111371391.html

Kiev destaca falta de 'apetito' de la UE por sanciones sectoriales contra Rusia

"No he notado un apetito suficientemente coordinado por las sanciones sectoriales", dijo a la prensa.

"No he notado un apetito suficientemente coordinado por las sanciones sectoriales", dijo a la prensa.Kuleba agregó que quisiera convencer a los ministros de la UE de que las sanciones personales antirrusas "cumplen su función, pero no ayudan a desmotivar a Rusia de nuevas acciones agresivas".El canciller también comunicó que había solicitado una conversación telefónica con su par de Rusia, Serguéi Lavrov, pero no había recibido ninguna respuesta.Ucrania y varios países occidentales últimamente expresan su preocupación por el supuesto aumento de la "actividad agresiva" de Rusia, y acusan a Moscú de haber concentrado tropas en la frontera ruso-ucraniana.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por el territorio nacional.

