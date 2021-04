https://mundo.sputniknews.com/20210418/que-hay-detras-de-la-expulsion-de-los-diplomaticos-rusos-de-chequia--1111302540.html

Qué hay detrás de la expulsión de los diplomáticos rusos de Chequia

La República Checa anunció la decisión de expulsar a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de

La República Checa anunció la decisión de expulsar a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores en funciones de la República Checa, Jan Hamacek, canceló su visita a Rusia que tenía como objetivo hablar de la vacuna Sputnik V. Según su opinión, las decisiones de Praga son un intento de matar dos pájaros de un tiro: desacreditar al productor de Sputnik V y al mejor candidato para la finalización de una nueva unidad de generación de energía en la central nuclear Dukovany. Con estos fines se resucita la campaña antirrusa similar a la del caso Skripal y "quién sabe si el derribo del Boeing de Malasia no surgirá en la mesa", indicó.Precisó que estos dos casos tienen una cosa en común con el de hoy: ninguno de ellos ha sido investigado de manera adecuada. "Las sanciones se han introducido violando todos los principios básicos del mundo civilizado, en particular, el principio de presunción de inocencia", subrayó. Asimismo, el experto en seguridad cuestionó la investigación sobre las explosiones en los depósitos de armamento de Vrbetice en 2014. La parte checa culpa a dos agentes de inteligencia rusos que supuestamente visitaron los depósitos unos días antes de la primera explosión. "Si alguien estaba en algún lugar, debe haber sido dejado entrar con un propósito. Eso debería estar registrado [de alguna manera]. La entrada real de alguien en el edificio y la posterior explosión del mismo son dos cosas que deben estar vinculadas probatoriamente para que desaparezca cualquier duda razonable", subrayó. "Tomo lo de la 'comprobación de archivos' como una leyenda para encubrir el verdadero origen de la información", agregó.También recordó que hubo dos explosiones en Vrbetice y se preguntó si la segunda fue también una operación de los servicios secretos rusos. Según el analista, no se trata en absoluto de una investigación verosímil sino de una manipulada que se desacredita a sí misma solo por el momento en que se produce. "Se trata de cualquier sospecha, por vaga que sea, que sirva de excusa para imponer sanciones. Dentro de unos años, a nadie le importará si estaba justificado, porque hará el daño necesario", subrayó.Además aseguró que el beneficiario de las sanciones impuestas contra Rusia será EEUU. "Nosotros sancionaremos, la Unión Europea sancionará, y EEUU se beneficiará comercialmente. Nosotros viviremos de la ideología, los norteamericanos del dinero", finalizó, convencido de que Chequia podría ser presionada por la OTAN.

2021

