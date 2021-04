https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111347065.html

Nuevas manos toman el volante del proyecto socialista en Cuba

Nuevas manos toman el volante del proyecto socialista en Cuba

El anuncio hecho hace dos días por el general Raúl Castro, con casi 90 años de edad, de que no aceptaría más cargos de responsabilidad en el seno del partido,

2021-04-19T22:03+0000

2021-04-19T22:03+0000

2021-04-19T22:03+0000

américa latina

partido comunista de cuba

miguel díaz-canel bermúdez

raúl castro

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111347038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_350f6afce9183bc4238a21a6af05adba.jpg

El anuncio hecho hace dos días por el general Raúl Castro, con casi 90 años de edad, de que no aceptaría más cargos de responsabilidad en el seno del partido, no tomó por sorpresa a la población, pues ya lo había advertido en 2018 en una sesión parlamentaria.Desde 1959, las riendas del poder en la isla estuvieron en manos de Fidel Castro (1926-2016), inicialmente como primer ministro (1959-1976) y luego como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (1976-2008), y como máximo líder del Partido Comunista (1965-2011); siendo sucedido por su hermano Raúl Castro, quien asumió la jefatura del Estado y el Gobierno en 2008 hasta 2018, y del partido desde el 2011 hasta el 2021.Ahora, como parte del proceso de promoción gradual a cargos superiores de cuadros dirigentes más jóvenes, entre otras figuras, emerge Miguel Díaz-Canel, actual presidente de la República, quien se convierte en el primer cubano nacido después de la Revolución en hacerse cargo de los principales cargos políticos y gubernamentales en la isla.Sputnik conversó con la licenciada en Historia, María Teresa Felipe, trabajadora del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), quien piensa que la renovación de la dirección del país es, "primero que todo, consecuencia de una lógica de vida".La historiadora opinó que, "como todo proceso revolucionario", Cuba necesita de "acciones, ideas y pensamientos frescos que se adapten a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias"."Pero sin dejar de lado la historia –aclaró-, esa que no nos permite olvidar por qué estamos aquí, y por qué seguimos apostando por un proyecto socialista".Para la joven historiadora, este traspaso de mando "es un cambio de dirección necesario, renovador, alentador pero siempre teniendo en cuenta que es de continuidad", a la generación histórica de la Revolución.Respecto a cómo repercutirá esta transición generacional en la vida y futuro de los cubanos, Felipe comentó a esta agencia: "Será muy difícil augurar qué nos puede vaticinar el futuro, si tenemos en cuenta que de él dependen muchos factores que no podemos controlar, sobre todo los externos".La joven añadió: "Creo que por eso la gran mayoría confía y apuesta por esta nueva dirección, que desde hace tres años ha estado "al pie del cañón", enfrentando ciclones, desastres aéreos, tornados, y una pandemia que ha vuelto "patas arriba" al mundo, y sin embargo una isla pobre y bloqueada cuenta ya con cinco candidatos vacunales.Renovación para continuarEn tanto, el analista político Iroel Sánchez, editor del blog "La pupila insomne", subrayó en conversación con Sputnik que el PCC reconoció la importancia de la renovación en la gestión para mantener, en nuevos contextos, los objetivos del proyecto.El experto añadió que "la historia de Cuba es la historia de su resistencia a la dominación del imperialismo" de EEUU."Continuar derrotando las agresiones estadounidenses, tanto la subversión política como el bloqueo económico, han sido y serán las principales misiones de los comunistas", afirmó.Para Sánchez, quien también es director del programa televisivo "La pupila asombrada", el PCC renovó sus objetivos de "derrotar los planes imperialistas de rendir por hambre y enfermedades a Cuba, mantener la unidad nacional alrededor del ideal socialista y desatar todas las potencialidades para desarrollar material y espiritualmente el país".

https://mundo.sputniknews.com/20210417/oncluye-mi-tarea-el-discurso-historico-de-raul-castro-ante-el-partido-comunista--video-1111283829.html

https://mundo.sputniknews.com/20210416/renuncia-de-raul-castro-es-un-gesto-que-fortalece-su-estatura-de-conductor-revolucionario-1111273195.html

https://mundo.sputniknews.com/20210418/1111296865.html

https://mundo.sputniknews.com/20210418/con-diaz-canel-puede-abrirse-un-dialogo-con-cuba-1111304745.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Miguel Fernández

Miguel Fernández

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández

partido comunista de cuba, miguel díaz-canel bermúdez, raúl castro, cuba