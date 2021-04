https://mundo.sputniknews.com/20210418/con-diaz-canel-puede-abrirse-un-dialogo-con-cuba-1111304745.html

Con Díaz-Canel "puede abrirse un diálogo con Cuba"

Rodríguez Pinzón valoró en conversación con Sputnik que Díaz-Canel "no ha sido confrontador, no tiene un discurso violento y que ha sabido mantener relaciones

Rodríguez Pinzón valoró en conversación con Sputnik que Díaz-Canel "no ha sido confrontador, no tiene un discurso violento y que ha sabido mantener relaciones con distintos bloques. En la medida de lo que necesita Cuba y de la situación en la que está no parece ser un elemento distorsionador, sino con el que puede abrirse un diálogo", comentó.Esta profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid matizó no obstante que "lo importante es lo que debería venir después, el cambio efectivo y las reformas que necesita la economía de la Isla" y citó en este punto la reforma monetaria para acabar con la dualidad del peso cubano y el peso cubano convertible, incentivar la inversión privada y la competitividad del sector público y cubrir la oferta con los suministros de bienes que se demandan.Explicó sobre este asunto que "la falta de margen" no le está permitiendo al Gobierno cubano hacer las reformas sociales que una economía más abierta precisa, como el gasto social, o mantener el nivel educativo, según su valoración.Y añadió en este punto que "aquí lo que se mueve también es la continuidad del modelo político, su legitimidad. Todo el mundo sabe que por la fuerza por los regímenes se pueden mantener, ¿pero es eso lo que quiere el régimen cubano? ¿Dilapidar capital político y mantenerse simplemente por la fuerza, sin ser capaz de proveer de mejor calidad de vida y expectativas a los jóvenes? Esa es la pregunta y es lo que tendrían que atender los nuevos cuadros del partido", declaró.Sobre la relación con la nueva Administración estadounidense, Rodríguez Pinzón consideró que cabe esperar una vuelta a la agenda de Obama, pero cree que América Latina no está en el primer lugar de la lista.En este punto, consideró "imprescindible" la apertura y establecer un diálogo con la Unión Europea para plantear la agenda de Obama, un lugar donde a juicio de Rodríguez Pinzón "se esperaría que España tuviera un papel clave".Alertó no obstante esta analista del peligro que corre el Gobierno de Biden de plantear una confrontación de bloques entre democracias y "gobiernos autoritarios", al hilo de su confrontación con China, una polarización que no convendría ni a Biden ni a la propia América Latina porque fomentaría su división y, como consecuencia, su debilidad ante sus desafíos conjuntos, según expresó a Sputnik.A su juicio, "resolver el tema de Cuba y jugar un papel distinto allí es importante para la política de Biden, para evitar esa confrontación de bloques entre democracias y autoritarismos".La responsable de América Latina de la Fundación Alternativas consideró además sobre el futuro de Raúl Castro —quien dimitió esta semana como el máximo dirigente del PCC— que "es la gran incógnita: si va a dar realmente un paso al lado para darle más margen a Díaz-Canel y si realmente este va a tener una agenda propia".

