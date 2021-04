https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111320203.html

Los obispos españoles manifiestan su rechazo a la ley de eutanasia

"No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos 'incuidables' aunque sean incurables", dijo Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, durante la inauguración

"No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos 'incuidables' aunque sean incurables", dijo Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de obispos, que se celebra esta semana en Madrid.En ese discurso, Omella insistió en rechazar la ley de eutanasia, aprobada hace un mes por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, una norma que por primera vez reconoce el derecho a la muerte asistida como una prestación del Sistema Nacional.En concreto, la ley establece que pueden solicitar "la prestación de ayuda para morir" aquellas personas adolecidas de enfermedades graves, crónicas o incurables causantes de "un sufrimiento físico o psíquico intolerable".Según datos publicados en enero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 72,3% de los españoles apoya la ley de eutanasia frente a un 15,1% que la rechaza.Pese a ello, Omella opinó que la nueva norma "ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas".El presidente de los obispos españoles verbalizó su oposición a la eutanasia a través de una cita del papa Francisco sobre el cuidado de los ancianos, afirmando que "un pueblo que no respeta a los abuelos no tiene futuro porque no tiene memoria".En ese sentido, Omella defendió que "los gobernantes deben asegurar los recursos necesarios para tener unos cuidados paliativos dignos que garanticen el control adecuado del dolor".

