El impredecible Joe Biden

"Tanto rusos como norteamericanos son pueblos orgullosos y patrióticos. Y creo que el pueblo ruso, al igual que el norteamericano, está interesado en un futuro pacífico y seguro de nuestro planeta", declaró Joe Biden.Y ello no obstante que el mismo Biden, horas contadas antes de su discurso, anunció la expulsión de diez diplomáticos rusos e implantó nuevas sanciones contra nuestro país. En Moscú prometen una pronta respuesta.En Washington se preparan para una reunión cimera en verano, en un país europeo, anunció Joe Biden y añadió:El mandatario norteamericano definió de franca y respetuosa su última conversación telefónica con Vladimir Putin. Y al parecer, esto era justamente lo que esperaban del presidente de EEUU sus electores. Entre tanto, las nuevas sanciones anunciadas por EEUU a Rusia no buscan aumentar las tensiones entre ambos países sino hacer que Moscú pague los costos de sus actividades, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.Más temprano, el jueves, EEUU aplicó un total de 32 sanciones contra ciudadanos rusos y entidades de este país, por la presunta interferencia en las elecciones de noviembre pasado.Asimismo, y en alianza con otros países, fueron sancionadas ocho personas en relación a Crimea.También el 15 de abril, el presidente de EEUU, Joe Biden, declaró como emergencia nacional las actividades "perjudiciales" de Rusia y emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las instituciones financieras de EEUU realizar transacciones en el mercado principal de divisas.La politóloga rusa Anna Ariamova, sostiene que Biden transita el camino tradicional de los dirigentes norteamericanos:Según la experta, Biden empieza a materializar el programa básico del Partido Demócrata: dejar los problemas internos a través de la agresión exterior.En tanto, Moscú no entiende qué fines persigue EEUU al enviar sus buques al mar Negro y acompañarlo con retóricas agresivas, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el mar Negro tienen un "carácter rutinario"."Nos preguntan: ¿qué hace la Federación de Rusia en la frontera con Ucrania? La respuesta es muy sencilla: estamos viviendo aquí, estamos en nuestro país. ¿Y qué hace EEUU con sus buques y militares en Ucrania, a miles de kilómetros de su territorio?", dijo Lavrov.El politólogo y experto militar Iván Konovalov, apuntaba que Washington convenció a Kiev de que la presencia de sus buques en el mar Negro es un símbolo de respaldo a la dirigencia ucraniana aunque, en los hechos, el objetivo de EEUU es distinto:Mientras, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, declaró que las posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia no facilitarían en absoluto la cumbre de sus líderes, Joe Biden y Vladímir Putin:"Las posibles sanciones, sin duda, no facilitarán en absoluto esta reunión. La cumbre fue propuesta por el presidente de EEUU y ahora le corresponde a su homólogo de Rusia decidir si acepta o no esta iniciativa. Moscú condena todo plan de sanciones y las considera ilegales", enfatizó Peskov.Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.En otro orden, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dejó clara la postura del Kremlin sobre la desescalada de tensiones en el este de Ucrania y el movimiento de las fuerzas rusas dentro del territorio ruso:Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Gobierno de Rusia calificó de inconsistentes las preocupaciones de terceros países, entre ellos Estados Unidos, por el movimiento de sus tropas dentro de sus fronteras, explicó el portavoz dtl Kremlin.Por otro lado, Peskov instó a Estados Unidos a influenciar a Ucrania para evitar actos de provocación en Donbás.Estos y otros temas en '7 Días'.

