Un senador ruso alerta a Biden: "Putin no cederá a la presión"

Para Alexéi Pushkov, miembro del Consejo de la Federación —Cámara Alta del Parlamento— de Rusia, el encuentro entre los mandatarios no tiene las mejores

Para Alexéi Pushkov, miembro del Consejo de la Federación —Cámara Alta del Parlamento— de Rusia, el encuentro entre los mandatarios no tiene las mejores perspectivas, tampoco está claro qué beneficios puede traer. Asimismo, el parlamentario apuntó que, en la historia de las relaciones entre Moscú y Washington, ha habido cumbres exitosas, neutrales, pero también fallidas.Entre las reuniones infructuosas, el senador recordó las negociaciones entre el dirigente de la Unión Soviética, Nikita Jrushchov, y el presidente de EEUU, John Kennedy, que tuvo lugar en Viena en 1961. Ambos líderes estaban insatisfechos el uno con el otro y no pudieron entenderse. Eso, teniendo en cuenta que no nutrían una antipatía inicial, lo que claramente es el caso de Biden por Putin, señaló Pushkov. Aquella reunión, cabe recordar, resultó en la crisis de los misiles de Cuba.El senador consideró que de reunirse con Putin, Biden intentaría echarle un sermón y hablarle al presidente ruso desde una posición de fuerza. Pushkov advirtió que el líder estadounidense no debe adoptar tal comportamiento, a fin de evitar una "nueva versión de la crisis de los misiles cubanos" a raíz de la cuestión ucraniana.El pasado 13 de abril, el presidente de EEUU propuso a su homólogo ruso celebrar una cumbre bilateral para procurar relaciones bilaterales estables. En una conversación telefónica, según la Casa Blanca, Biden también pidió a Putin reducir las tensiones en Ucrania.Sin embargo, dos días más tarde, Washington anunció sanciones a 32 entidades e individuos rusos por su supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de EEUU de 2020 y el supuesto pirateo de las redes de la cadena de suministro de software de EEUU. Además, Biden prohibió a las compañías financieras de su país realizar transacciones en el mercado de bonos rusos después del 14 de junio de 2021.

