Serbia está abierta para dialogar con Kosovo tras el cambio de presidente

Los diputados del Parlamento de Kósovo eligieron el 4 de abril por mayoría de votos a la exjefa de este Legislativo, Vjosa Osmani-Sadriu, como nueva mandataria

Los diputados del Parlamento de Kósovo eligieron el 4 de abril por mayoría de votos a la exjefa de este Legislativo, Vjosa Osmani-Sadriu, como nueva mandataria de la república."Por nuestra parte hemos mostrado siempre que estamos preparados para continuar el diálogo como el único recurso que lleva a la solución de problemas", señaló el canciller.También constató que el nuevo Gobierno y la nueva presidenta de Kosovo en sus primeras declaraciones no señalaron como una prioridad la normalización de relaciones entre Belgrado y Pristina, pero hablaron mucho de la unión entre Kosovo y Albania.Las estructuras albano-kosovares proclamaron en Prístina el 17 de febrero de 2008 su independencia de Serbia. La autoproclamada república no fue reconocida por Serbia, Rusia, China, España, Irán, Grecia y otros Estados.En 2011, los dirigentes de Serbia entablaron, con mediación de la UE, las negociaciones sobre la normalización de las relaciones con los albaneses kosovares.Selakovic también señaló que Belgrado no ve por parte de Prístina la disposición a establecer la cooperación económica."Pristina asumió en Washington el compromiso de cooperar, pero hace tres días los llamados primer ministro y presidenta de Kosovo anunciaron que no piensan hacerlo", recordó.Una delegación de Serbia, encabezada por el presidente Aleksandar Vucic, sostuvo en 2020 en EEUU negociaciones con el primer ministro kosovar, Avdullah Hoti. Al cierre las partes firmaron un convenio de cooperación económica.El canciller dijo que Serbia quiere que la Unión Europea presione sobre Kosovo para que cumpla el acuerdo de 2013 firmado en Bruselas, que preveía la creación de una comunidad de municipios de mayoría serbia en Kosovo, que Pristina incumplió.El diplomático recordó que la UE nombró a Miroslav Lajcak como su representante especial que responde por el mantenimiento del diálogo entre Belgrado y Pristina, agregando que una de las obligaciones de este funcionario consiste en velar por el cumplimiento de los acuerdos firmados. Selakovic dijo a Sputnik que Serbia agradece a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, el apoyo que Moscú prestó a Belgrado en el asunto de Kosovo y Metohija."Un importante aspecto de nuestras relaciones políticas es el apoyo que Serbia recibió de la Federación de Rusia en el asunto de Kosovo y Metohija. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento al presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, por el apoyo prestado en el marco de diversos formatos internacionales, en Naciones Unidas y en otras organizaciones y agencias", subrayó.Además, Nikola Selakovic expresó que Washington presionará a Belgrado para que éste cambie su posición con respecto a Kosovo y sus relaciones con Rusia y China."En cuanto a la Administración de [el presidente estadounidense, Joe] Biden, suponemos que solo habrá presión adicional sobre Serbia para que nuestro país cambie su posición con respecto a Kosovo y Metojia, así como en lo que atañe a nuestros lazos con la Federación de Rusia y la República Popular China", dijo Selakovic.

