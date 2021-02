https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106334322.html

Nueva era en Kosovo, ya bajo tutela de EEUU

La izquierda nacionalista arrasa en las elecciones de Kosovo y sella el fin de la generación de los comandantes del llamado 'Ejército de Liberación de Kosovo'... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T14:36+0000

2021-02-15T14:36+0000

2021-02-15T14:48+0000

europa

kosovo

serbia

eeuu

internacional

firmas

Crisis económica, corrupción generalizada y COVID-19, obstáculos gigantescos para el nuevo gobierno de Albin Kurti, que ya recibe la presión de Estados Unidos.Para alguno de sus enemigos, "un comunista"; otros le recuerdan como "el Che kosovar". Ultranacionalista, dicen unos; socialdemócrata, según sus más cercanos colaboradores. Albin Kurti y su partido Vetevendosje (Autodeterminación) deberán demostrar con hechos sus intenciones, por encima de los adjetivos que dentro y fuera del territorio kosovar se le aplican.En esta antigua provincia serbia, nacida autoproclamada independiente por la presión norteamericana y no reconocida por la mayoría de los países de la ONU, contar con un currículo nacionalista es obligado. Kurti, líder estudiantil independentista, pagó con cárcel su desafío a Slonbodan Milosevic, pero supo desligarse a tiempo de la deriva criminal de los comandantes del UCK, que cambiaron el uniforme de la guerrilla por traje y corbata para gobernar el territorio durante más de 20 años.Los espectaculares resultados del partido de Kurti le obligan a cumplir la promesa de acabar con dos décadas de corrupción, clientelismo y crimen organizado que han colocado a Kosovo en todas las listas negras internacionales. La crisis económica, el paro de más del 50% de la juventud y la crisis sanitaria provocada por la pandemia son desafíos titánicos que el tándem vencedor hará frente. Según las previsiones, Autodeterminación tendrá 55 de los 120 escaños en la asamblea unicameral.La trampa de Trump y la presión de BidenAlbin Kurti se alió con Vjosa Osmani (38 años), actual presidente interina y exmiembro del partido de centroderecha, Liga Democrática de Kosovo (LDK). Una pareja joven y libre de sospechas de corrupción que abre una puerta a la esperanza de una ciudadanía frustrada por las promesas de desarrollo económico que la independencia prometía conllevar."Vetevendosje" y el LDK ya se aliaron para gobernar a principios de año, pero el LDK, presionado por Washington, dejó caer a Kurti, que se oponía al plan de intercambio de territorios entre Serbia y Kosovo, auspiciado por Donald Trump. Osmani, por su parte, abandonó el LDK en ese momento.Washington anunció a principios de año su iniciativa de acercamiento entre Serbia y la autoproclamada República de Kosovo. El exembajador de EEUU en Berlín, Richard Grenell, fue el encargado de pilotar las negociaciones que, en un principio, pretendieron –sin éxito– llegar incluso a acuerdos de intercambio de territorio entre las partes enfrentadas. Pero el propósito de Donald Trump iba más allá de los Balcanes. En el momento de la ceremonia, llamó en directo al jefe de gobierno israelí para confirmarle que Kosovo reconocía a Israel e instalaría su embajada en Jerusalén; al tiempo, le anunciaba que Serbia trasladaría su sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén, variando así la tradicional diplomacia propalestina de Belgrado.Trump ya no presionará a Kurti y tiene en Joe Biden un aliado que ya se ha apresurado a exigir a Serbia el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Mientras tanto, la Unión Europea —a la que pone los pelos de punta un posible acuerdo sobre territorios— vuelve a jugar un papel de segundón en el ente kosovar, donde la bandera norteamericana se impone a la azul con estrellas amarillas. Las cancillerías europeas podrán enviar todos los tuits de felicitación al nuevo primer ministro albanés, pero ello no hará olvidar su falta de coraje para haber denunciado el carácter criminal de los dirigentes kosovares salidos de la independencia y que ahora duermen en las celdas del Tribunal de La Haya gracias al trabajo de un fiscal suizo.El papel de la minoría serbiaEn todo caso, para Albin Kurti, las relaciones con Serbia no son una prioridad. Son declaraciones que quedan muy bien en periodo electoral, pero que se verá abocado a abordar tras su toma de posesión. El presidente serbio, Alexander Vucic se ha declarado abierto a encontrarse con Kurti y este responde que se tratará de un diálogo de "de igual a igual". Los 10 diputados de la minoría serbia kosovar apoyados por Vucic tendrán un papel importante en el futuro del territorio.Bien es cierto que los kosovares tienen necesidades más perentorias. Hasta hoy, el grueso de la ayuda económica para hacer frente al COVID-19 ha venido de la diáspora kosovar en Europa (Suiza y Alemania, especialmente), que ha aportado 348 millones de euros. Son precisamente los kosovares emigrados los que han contribuido de forma masiva a la victoria de Kurti y Osmani. A pesar de las dificultades administrativas, el voto por correo y el desplazamiento masivo por tierra y aire de expatriados ha sido decisivo para el candidato anticorrupción.Albin Kurti no ha explicado cómo levantar la economía de Kosovo. La lucha contra la corrupción, el clientelismo y el crimen organizado son empeños loables, pero no suficientes para sacar a sus conciudadanos de la pobreza. La normalización de relaciones con Belgrado le daría la oportunidad de acercarse a un reconocimiento internacional completo, pero ese movimiento vendría impulsado de nuevo de la otra parte del Atlántico, pues como afirmaba el ahora encarcelado expresidente kosovar, Hashim Thaci, "nada puede progresar en los Balcanes occidentales sin la participación de Estados Unidos".LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

